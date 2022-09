Harrison Ford muestra adelanto de ‘Indiana Jones 5‘ en un emotivo momento: ‘Esto es todo’

Harrison Ford, el intérprete del Dr. Henry Walton Jones Jr., se presentó este 10 de septiembre en la convención de Disney, D23, donde vio el primer adelanto de la quinta entrega de Indiana Jones y tuvo un emotivo momento.

Aunque aún no se tiene muchos detalles sobre la trama de la película, Harrison Ford compartió algunas palabras mientras presentaba el proyecto en la exposición de Disney D23:

“Muchas gracias por hacer esto una experiencia increíble, por darnos la oportunidad de hacer estas películas para ustedes y estoy muy orgulloso de decir que esta es fantástica”.

‘Indiana Jones‘ regresará a la pantalla grande en 2023. (Foto: Instagram / @indianajones)

Mientras Ford se sinceraba sobre lo que sentía sobre la nueva entrega de Indiana Jones se comenzó a cortar su voz y contener el llanto.

El actor hizo un par de pausas mientras el público aplaudía de la emoción y empatía, acto seguido el protagonista de Blade Runner (1982) aseguró que una de las razones por la cuales la nueva cinta sería un éxito era por su coprotagonista: Phoebe Waller-Bridge.

“Las películas son sobre misterio y aventura, pero también son sobre el corazón. Estoy muy feliz de estar aquí, tuvimos una historia muy humana que contar. Será una película que dejará a todos sorprendidos”.

El actor finalizó su comentario asegurando que esta sería una de sus últimas apariciones como Indiana Jones. “Esto es todo, no caeré de nuevo por ustedes”, bromeó el actor en el panel de la película.

El primer adelanto se mantuvo a puerta cerrada para los visitantes de la exposición D23, pero se confirmó que la cinta llegará a cines el próximo año en 2023.

Harrison Ford & Phoebe Waller-Bridge received a standing ovation as they join director James Mangold on stage at #D23Expo pic.twitter.com/uUZZPOx7yf — Indiana Jones (@IndianaJones) September 10, 2022

Un reencuentro para Indiana Jones

Ford también tuvo la oportunidad de encontrarse con uno de sus coprotagonistas de Indiana Jones y el Templo de la Perdición (1984): Jonathan Ke Quan, el actor con ascendencia vietnamita se encontraba en la D23 anunciado su participación para la segunda entrega de la serie de Loki.

No se sabe mucho de cómo es que se llegaron a reencontrar dentro de la convención, pero Jonathan Ke Quan subió una fotografía en sus redes sociales que los muestra llenos de alegría de verse tras 38 años de haber estado en la misma cinta.

El retrato de ambos fue acompañado con una leyenda que aseguraba cuanto tiempo había pasado desde la última vez que se habían visto en 1984.

“‘Te amo, Indi‘. Indiana Jones y Short Round se reencuentran después de 38 años”, se lee en Instagram.

Recientemente Jonathan Ke Quan regresó a la pantalla grande con su papel secundario en la cinta Everything Everywhere All At Once en la que interpreta al esposa del personaje principal de la actriz Michelle Yeoh.

Parte del elenco de ‘Indiana Jones y El Templo de la Perdición‘ se reunió en la convención de D23 de Disney. (Foto: Instagram / @kehuyquan)