Janet Jackson revela que Michael Jackson la degradaba verbalmente durante su infancia

Janet Jackson recordó los momentos de su infancia junto al ídolo Michael Jackson, quien murió en el 2009 a los 50 años, y aseguró haberse sentido lastimada luego que el ‘rey del pop’ la llamara con adjetivos despectivos como gorda, cerda de matadero o caballo.

En un adelanto de su documental Janet, que será transmitido en dos partes por medio de los canales A&E y Lifetime, la cantante revivió sus problemas con su peso y los episodios dolorosos durante su convivencia con su hermano.

“Hubo momentos en que Mike solía burlarse de mí y ponerme apodos: ‘Cerdo, caballo, cerdo de matadero, vaca’. Él se reiría de eso y yo también, pero luego había un lugar en el interior que dolía. Cuando tienes a alguien que dice que eres demasiado pesado, eso te afecta”, detalló Daily Mail sobre la docuserie de cuatro horas de duración filmada durante los últimos cinco años.

Asimismo, la intérprete de All for you, de 55 años, se sinceró sobre el momento en que comenzó a sentirse insegura sobre su propia imagen, fecha que coincide con su incursión en los años setentas en la serie Good Times. A los once años, Jackson se unió al elenco para la quinta temporada para interpretar al personaje de Penny.

Durante su participación, Janet aseguró que le era vendado el pecho para disimularlo pues estaba en plena etapa de su desarrollo corporal. “Soy una comedora emocional, así que cuando me estreso o algo realmente me molesta, me consuela”, apuntó.

El proyecto, que en Estados Unidos llegará a las pantallas el 28 de enero, también relata otros aspectos sobre la vida personal de Janet Jackson como sus relaciones con James DeBarge, Rene Elizondo Jr., Jermaine Dupri y Wissam Al Mana, además de tocar el tema de las acusaciones de abuso sexual que recayeron en contra de Michael. Al respecto, asegura haber estado conmocionada y devastada debido a que como consecuencia perdió un gran contrato en su carrera.