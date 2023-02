Rihanna: Así fue su último concierto antes de ‘retirarse’ temporalmente de los escenarios

Rihanna se presentó por última vez en el GP de Abu Dhabi de 2016. (Twitter / The Weekly Diary)

En menos de una semana veremos el regreso de Rihanna a los escenarios gracias a su presentación en el medio tiempo del próximo Super Bowl, después de una ausencia de poco más de seis años tras la última fecha de su Anti World Tour, en 2016.

La cantante se tomó un ‘retiro’ temporal de los escenarios mientras exploraba su faceta de empresaria y actriz. Entre 2017 y 2021, Rihanna lanzó Fenty Beauty, su marca de cosméticos y maquillaje, además de participar en algunas series como Bate Motel y películas como Valerian y la ciudad de los mil planetas.

Por lo tanto, las y los seguidores de la cantante originaria de Barbados esperan con ansias su aclamado regreso a los escenarios, después de que su última aprición tuvo lugar a finales de 2016 y, por cierto, también fue durante un evento deportivo.

El último concierto de Rihanna antes del Super Bowl 2023

Corría el año de 2016, Rihanna lanzó Anti, su octavo álbum de estudio, y con el mismo realizó una gira de promoción a nivel global donde recorrió distintas ciudades de Norteamérica, Europa y Asia.

Sin embargo, a mediados de 2016 se dio a conocer que agregó una fecha más a aquel recorrido musical, y que a su vez sería el cierre de su gira: el Gran Premio de Abu Dhabi 2016.

La Du Arena en Emiratos Árabes Unidos fue testigo de la presentación que hizo Rihanna para concluir con las actividades de Fórmula 1 aquel fin de semana, donde Lewis Hamilton se llevó la carrera, mientras Nico Roseberg ganó el campeonato de pilotos.

En un escenario donde predominaron los colores morados y violetas, además de tonos rojizos, Rihanna inició su performance con ‘Stay’, uno de sus sencillos más populares; después, cantó ‘Love the way you lie’, tema que hizo en colaboración con Eminem.

Con un show que duró alrededor de dos horas, la cantante de ‘Diamonds’ hizo algunos cambios de vesturaio, entre ropa con estampado militar, pants negros y un conjunto de color blanco.

Algunos de los temas que interpretó en aquella ocasión, se encuentran éxitos como:

‘Umbrella’

‘Mad Down’

‘Rude Boy’

‘Work’

‘We found love’

‘Love on the brain’

Aquella presentación en la capital de Emiratos Árabes Unidos, además de dar fin al fin de semana de F1, significó el cierre de su gira y, además, la ausencia indefinida en los escenarios, que está próxima a finalizar.