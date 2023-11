David Benavidez propone fecha para pelea contra ‘Canelo’

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, informó que el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez nunca ha rehuido a una pelea, por lo que se buscaran las mejores condiciones para hacerla de forma profesional.

“‘Canelo’ nunca ha rehuido a una pelea, es un boxeador que lleva más de 12 años en la cima, ha peleado ante los mejores. Siempre tendrá esa pequeña línea de ataque de algunos, de pocos, que no entienden la grandeza de su éxito”, apuntó.

Sulaimán agregó que se están buscando espacios para tener un evento de dicha magnitud.

“David Benavidez es el retador oficial, ‘Canelo’ se encuentra listo para pelear con Benavidez, vamos a buscar las mejores condiciones y se va a hacer de una manera profesional, puntual y en beneficio para todos”, mencionó Sulaimán.

¿Qué dijo Benavidez al respecto?

El campeón interino de peso supermediano, envió un mensaje al ‘Canelo’

¡Hagamos la pelea que el público quiere ver, tú y yo, demostrando quién es el mejor en las 168 libras!, sostuvo en los Martes de Café.

Tres días después del triunfo de David Benavidez sobre Demetrius Andrade en Las Vegas, el campeón interino propuso fecha para enfrentar a ‘Canelo’ Álvarez.

“La pelea con Canelo debe de ser en mayo de 2024, estamos listos para la oportunidad y para lo que toda la gente quiere ver. Es verdad, creo que los dos, él me necesita a mí y yo a él, Canelo es una leyenda del deporte, lo que tengo que hacer para llegar a ese nivel en el boxeo mexicano es pelear con él. Mi trabajo ahorita es ser el mejor, quien sea que quiera pelear y esté listo, a mí no me importa, le puedo ganar a todos ahorita”, mencionó el boxeador.

Incluso, Benavidez puso fecha tentativa para la pelea y recalcó que para septiembre pueden estar listos, puesto que necesita tiempo para entrenar.