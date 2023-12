Entrenador de ‘Canelo’ dice que solo quieren enfrentar a Saúl Álvarez con Benavidez por dinero

El próximo rival de ‘Canelo’ está prácticamente confirmado: David Benavidez sería el próximo púgil al que se enfrentaría el tapatío. Sin embargo, en medio de la noticia, ‘Chepo’ Reynoso, uno de los entrenadores de Saúl Álvarez señaló que detrás de dicha pelea hay varias motivaciones no necesariamente relacionadas con lo deportivo.

Hace unos días Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expresó durante una conferencia de prensa que el retador del tapatío ya estaba decidido tras la última victoria de Benavidez contra Demetrius Andrade.

El mensaje del directivo llega tras las declaraciones que David hizo respecto a una supuesta negativa de ‘Canelo’ para enfrentarse contra algunos boxeadores: “Quiere peleas fáciles”, expresó.

No obstante, Sulaimán señaló que Álvarez nunca “ha rehuído a una pelea” y que se ha enfrentado ante los mejores. Asimismo dijo que Benavidez era “el mejor retador que puede tener el ‘Canelo’” y que se trataba de una “pelea que todo el mundo quiere ver”.

David Benavidez busca enfrentarse con Saúl 'Canelo' Álvarez tras su triunfo. (Foto: AP)

‘Chepo’ Reynoso señala que solo buscan a ‘Canelo’ por dinero

En una entrevista con el periodista David Medrado, ‘Chepo’ habló sobre el eco que ha tenido la petición de pelea de Benavidez, y resaltó que el mexico-estadounidense tiene otras motivaciones.

Asimismo dijo que el interés por el enfrentamiento contra ‘Canelo’ está relacionado con lo monetario: “Todos quieren gritar, porque eso significa dinero”, apuntó.

Según Reynoso, la historia se repite pues así como sucede con Saúl Álvarez también pasaba con Óscar de la Hoya, cuyos rivales lo que buscaban era proyección salarial.

“Nos decía Rafael Mendoza: ‘El que pelee con de la Hoya se sacó la lotería’, te valga madre cómo quede”, destacó.

Entre las declaraciones, Reynoso dijo que Benavidez probablemente ganaría más de lo que suele obtener en una pelea como la del fin de semana pasado.

El boxeador mexicano fue retado por David Benavidez (Foto: EFE)

“Un Benavidez (...) a lo mejor gana uno o dos millones de dólares por pelea, a lo mejor acá va a ganar 10″, comentó.

Y como cierre, el entrenador dijo que en realidad, la impresión que le daba Benavidez es que era un “miedoso”: “Lo que quieren es que volteen a verlo”, dijo para el programa de Medrano.

En relación con la posible fecha de pelea, fue Benavidez quien dio el primer paso:

“La pelea con Canelo debe de ser en mayo de 2024, estamos listos para la oportunidad y para lo que toda la gente quiere ver. Es verdad, creo que los dos, él me necesita a mí y yo a él, Canelo es una leyenda del deporte, lo que tengo que hacer para llegar a ese nivel en el boxeo mexicano es pelear con él. Mi trabajo ahorita es ser el mejor, quien sea que quiera pelear y esté listo, a mí no me importa, le puedo ganar a todos ahorita”, mencionó el boxeador.