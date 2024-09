‘Ahí un cambiecito’: ¿Cuánto dinero ganan ‘Canelo’ y Edgar Berlanga por la pelea?

Todo un duelo de titanes se aproxima: ‘Canelo’ Álvarez se enfrenta a Edgar Berlanga en una pelea que promete mucho para el público, pero al generar expectativas, la ganancia para el boxeador mexicano y su rival no va a ser ‘un cambiecito’. Entonces, ¿cuánto ganarán los ‘gladiadores’?

El combate del tapatío con el deportista de origen puertorriqueño está programado para este sábado 14 de septiembre en la T-Mobile Arena, desde Las Vegas, en Estados Unidos.

'Canelo' se enfrenta a Berlanga el 14 de septiembre. (Foto: Cuartoscuro/Instagram @edgarberlanga)

Fecha y horario de transmisión: ¿Dónde y a qué hora ver la pelea EN VIVO de ‘Canelo’ vs. Berlanga desde México?

Entre las preguntas más constantes dentro de los aficionados es acerca de la hora y opciones de transmisión para no perderse este encuentro.

En el caso del boxeador mexicano, la pelea estelar está programada para iniciar a las 20:45 horas, tiempo del centro de México.

Las alternativas para seguirla en vivo son variadas y no necesariamente se requiere de internet o de una suscripción a una plataforma de streaming, pues también estará disponible a través de televisión abierta, así que no hay pretextos para perderte el encuentro previo a los festejos del 15 de septiembre en México.

Además tendrás la opción de seguir el encuentro round por round y totalmente en vivo desde nuestro sitio web en El Financiero Deportes.

¿Cuánto ganaría ‘Canelo’ Álvarez por su pelea contra Edgar Berlanga?

¡Una millonada! La cifra que ‘Canelo’ Álvarez ganaría por su pelea con Edgar Berlanga, sin importar el resultado, es la siguiente.

El pugilista nacional habría llegado a una negociación para ganar 35 millones de dólares, misma cifra que ganó cuando se enfrentó con Jaime Munguía, de acuerdo con lo publicado por Fox Sports.

Aunque esta no sería la única ganancia para el boxeador mexicano, porque según el mismo medio, él cerró un trato para obtener beneficios económicos por el 35 por ciento de lo recibido por las transmisiones de paga, es decir, un aproximado de 17.5 millones más.

De taquilla se quedaría con el 80 por ciento de las entradas, cerca de 13.6 millones si se llena la T-Mobile Arena, y al sumar todo daría un total aproximado de 65 millones de dólares por esta única pelea (cerca de mil 287 millones 409 mil 500 pesos).

Canelo enfrentará a Berlanga en Las Vegas, Estados Unidos. (Foto: X @Canelo) (X @Canelo)

En el caso de Edgar Berlanga, se decía que podría obtener 17.5 millones de dólares, pero él desmintió la cifra.

“No, no, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. No quiero hablar de eso, pero eso no es. Eso es demasiado alto. Oh, Dios mío. Eso es mucho”, declaró el pugilista en una entrevista para el medio puertorriqueño El nuevo día.

Cifras y récords de los boxeadores: ¿Cómo llegan ‘Canelo’ Álvarez y Edgar Berlanga a su pelea?

Los números del boxeador mexicano son 61 victorias, 2 empates y 2 derrotas (la más reciente en 2022) en toda su carrera deportiva, consiguiendo 39 nocauts.

Sus últimos 4 triunfos fueron en contra de los siguientes combatientes.

En el caso de Berlanga, su trayectoria es más corta, pero lleva 22 victorias y está invicto, ¿quién ganará la pelea?