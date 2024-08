‘Un mexicano se respeta’: Peso Pluma denuncia malos tratos en concierto en Estados Unidos

No solo El Recodo tiene problemas en el extranjero, ahora se suma a la lista Peso Pluma, quien dio un concierto en Estados Unidos y denunció, frente a todo el público, malos tratos del presunto dueño del lugar.

El cantante de regional mexicano está de gira por el país vecino del norte, donde se presentó en el SAP Center, en California, pero no todo salió como él lo esperaba.

Peso Pluma dio un concierto en Estados Unidos (Foto: cuartoscuro)

¿Qué pasó en el concierto de Peso Pluma?

El intérprete de ‘AMG’, con Natanael Cano, subió al escenario y al finalizar uno de sus corridos tumbados se quejó del trato en el recinto.

“Yo sé que no es momento, pero, honestamente, me vale v&rga. Momentos antes de entrar, el dueño de aquí, de este lugar, me hizo unas caras y pensé como que ‘hijo de su p%ta madre, a ver qué le debo a este cabr$n’”, se escucha a Peso Pluma en un video compartido en redes sociales.

En la misma publicación, difundida principalmente en TikTok, pidió respeto para todos los mexicanos sin importar el sitio donde se presenten.

“Y saben qué un mexicano siempre se da a respetar donde quiera que este a la verg&, así que donde quiera que estés hijo de tu put& madre, te llené el lugar y te llené de billetes la bolsa”, dijo el cantante de ‘La people’.

Peso Pluma insultó al dueño del lugar donde dio un concierto (Foto: AP)

Por el momento no existe una respuesta oficial de los organizadores del evento ni del dueño del lugar ante las declaraciones de ‘La doble P’,

El cantante mexicano optó por no dar mayores detalles acerca del suceso, por lo tanto, todo se mantuvo en una queja pública.

No es el único artista de nuestro país con problemas recientes en conciertos en el extranjero, a la lista se integró la banda El Recodo.

El Recodo denunció faltas de respeto en su concierto en Colombia. (Foto: Instagram @elrecodooficial)

¿Qué pasó con El Recodo en Colombia?

Los intérpretes de ‘Yo sé que te acordarás’ tuvieron una presentación en Colombia, pero los bajaron del escenario antes de tiempo.

“Nuestra presentación sería de 50 minutos, estábamos listos, tocamos, de repente el escenario ‘giratorio’ empieza a moverse a los 30 minutos de haber iniciado, organizadores eso no se hace, es una falta de respeto (...) es una grosería, ni dieron la oportunidad de terminar la canción y despedirnos del público”, compartió Poncho Lizarraga, actual titular del grupo de regional mexicano.

Actualmente, el tema parece concluido porque no se compartió más información al respecto, ni de acciones legales por un presunto incumplimiento de contrato.

.