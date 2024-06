¿A poco sí, pa? Peso Pluma habla de lo que no le gusta de ser famoso

Peso Pluma no solo es famoso por llevar los corridos tumbados u otros países (lo que queda claro con su participación en Coachella 2024), sino también por sus polémicas, entre ellas la ruptura con su novia Nicki Nicole.

Sin embargo, existe algo que no le gusta a ‘La doble P’ de ser reconocido en muchas partes del mundo, principalmente en México.

¿Qué no le gusta a Peso Pluma de ser famoso?

Hassan Emilio Kabande, nombre real del cantante, normalmente porta llamativas joyas, ropa extravagante y en ocasiones viaja en lujosos autos, pero hay algo que no le gusta de la vida de artista.

“De lo malo, pues eso, hay muchas cosas que ya no puedo hacer, me conocen en todos lados y ya no puedo salir con mis amigos como lo hacía antes”, declaró Peso Pluma en una entrevista reciente para el programa El Gordo y la Flaca.

El intérprete de ‘Gavilán II’ no especificó cuáles actividades son las que realizaba con sus amistades o su familia antes de ser famoso.

Peso Pluma iniciará un tour por Estados Unidos. (Foto: X@ElPesoPluma) (Nación321/@ElPesoPluma)

En cambio, el exponente de los corridos tumbados también ve un lado positivo de ser famoso.

“Lo más bonito de la fama es disfrutar de todo lo que me ha dado, no podría especificar mucho, pero sería eso, disfrutar”, dijo el artista en la misma plática citada anteriormente.

Sumado a estas declaraciones, están otras dichas por él en una entrevista con El Escorpión Dorado publicada en su canal de YouTube en octubre de 2023.

“Lo que más me molesta en todo lo de la música es grabar videos, apá, porque nos tienen como pen...jos (...) la neta que para ser actor, quienes lo son mis respetos, porque si se llevan unas chi...s”, confesó en el encuentro con el influencer.

Peso Pluma estelarizó el primer día de Coachella 2024. (Foto: EFE).

¿Por qué terminó el noviazgo de Nicki Nicole y Peso Pluma?

Una de las parejas más polémicas y famosas del 2024 (al igual que la de Nodal y Ángela Aguilar) fue la de Nicki Nicole y Peso Pluma, cuyo romance finalizó a principios de 2024.

Antes de la ruptura, la cantante argentina comparó al mexicano con un perro, entre otros motivos que llevaron a muchos fans de ‘La Doble P’ a reclamarle a la intérprete de ‘Ojos verdes’.

En febrero un video circuló en redes sociales donde aparece Hassan Emilio mientras toma la mano de una mujer que no es Nicki. Como reacción, la reggaetonera publicó lo siguiente en su cuenta de Instagram.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan, me enteré de la misma forma que ustedes”.

El video que es viral de Peso Pluma agarrado de las manos con una mujer en Las Vegas. pic.twitter.com/MzQ73VhOGA — Martín Medina (@marrchino) February 13, 2024

¿Qué músicos son inspiración para Peso Pluma?

En la misma entrevista con Clarissa Molina, conductora de El Gordo y la Flaca, ‘La doble P’ hizo referencia a los artistas que fueron su inspiración en su trayectoria de cantante.

Los integrantes de la lista son.

Agregó que le gusta escuchar el género salsa en sus momentos a solas.