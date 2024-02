Familia de Peso Pluma: ¿Quiénes y de dónde son los papás de Hassan Emilio Kabande Laija?

Hoy se habla de él por el éxito musical que lo llevó a ganar su primer premio Grammy con el álbum Génesis y a ser nombrado el nuevo rey de la música latina tras los ocho Premios Billboard que recibió a finales del año pasado. Hasta hace poco tenía una vida normal y ahora la gente se pregunta de dónde viene Peso Pluma.

¿Cuál es el nombre real de Peso Pluma?

El cantante de corridos tumbados contó en alguna ocasión que el nombre de Peso Pluma para su banda surgió simplemente porque todos eran delgados, igual que los boxeadores de una de las categorías más ligeras.

Peso Pluma Peso Pluma no suele dar detalles sobre su familia y su vida privada, pero ha compartido fotografías de su infancia. (Foto: Twitter / @ElPesoPluma).

Actualmente, es conocido también como ‘Doble P’, pero su nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija y ha causado curiosidad porque son apellidos poco comunes en México.

¿Valentín Elizalde es el papá de Peso Pluma?

Mientras más crece su fama, más historias aparecen sobre su vida y no siempre son reales. Hace unos meses, en redes sociales especularon sobre si Valentín Elizalde era su padre debido a un supuesto parecido físico y en el tono de su voz al cantar.

La mamá de Peso Pluma tuvo que salir a desmentir los dichos y, en entrevista para Despierta América, dijo que en la familia se reían de ese rumor: “Qué bueno que lo comparan con él porque le gustaba mucho”.

Incluso en una de las bromas que se salen de control en redes sociales han llegado a decir que Peso Pluma es hijo de la actriz Adela Noriega con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

¿Quién es la familia de Hassan Emilio Kabande Laija?

Hassan Emilio nació el 15 de junio de 1999 en Zapopan, Jalisco, lleva su primer nombre por su padre, Hassan Kabande Toledo, y el segundo se debe a su abuelo, Emilio Alberto Kabande, quien conformó una familia en Jalisco.

De acuerdo con la revista Caras, la familia paterna de Hassan lleva varias décadas dedicada a la industria del calzado en la región del Bajío.

Por el origen del apellido Kabande, con presencia en países de Medio Oriente, se cree que Peso Pluma tiene ascendencia libanesa, pero tanto su padre como su madre, Rubí Laija, son mexicanos. Ella es de Sinaloa.

Fue en casa donde escuchó los primeros corridos que después lo inspirarían: “Mi familia escucha ese género y bueno, cuanto más cantaba, más me daba cuenta de que mi voz brillaba de manera diferente allí que en cualquier otro género”, contó en entrevista para Variety.

¿Quién es Tito Laija, primo de Peso Pluma?

Jesús Roberto Laija Garcia, también conocido como ‘Tito double P’ por ser parte del proyecto musical que comenzó con la carrera de Peso Pluma, es su primo por parte de su familia materna y es originario de Culiacán, Sinaloa.

No es conocido por ser cantante, pero también lo hace y su nombre ha destacado por escribir algunos de los temas de Peso Pluma, como ‘El Belicón’, ‘Zapata’, ‘La People’, además de su colaboración en ‘AMG’, la canción que canta su primo junto a Gabito Ballesteros y Natanael Cano.

Según ha contado Peso Pluma, Tito fue una de las primeras personas con las que colaboró en su camino al estrellato.

Tito Laija es primo de Peso Pluma, además es compositor de algunos de sus éxitos como "El Belicón". (Foto: Instagram / @titodoublep).

¿En dónde creció Peso Pluma?

El intérprete de ‘Ella baila sola’ no suele compartir detalles de su vida privada, pero en la misma entrevista contó que estudió en una secundaria de San Antonio, Texas, lugar donde comenzó a escuchar hip-hop, reggaetón y rap por la variedad cultural.

Pero también vivió en México durante su adolescencia, esto se sabe porque ha contado que su mayor sueño de niño era convertirse en futbolista e incluso estuvo en las fuerzas básicas de las Chivas, donde compartió cancha con el jugador José Juan Macías.

Peso Pluma en las inferiores de @Chivas 👌🏻😮 pic.twitter.com/ZLkiLs2CS8 — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) August 7, 2023

En el pódcast del futbolista Jesús ‘Canelo’ Angulo, Peso Pluma contó que era volante por derecha y tenía talento, pero prefirió el camino de la música: “Era correlón, pero me valía. No iba a los entrenamientos. Pues ya, el rollo de la música, me ponía a cantar y dije: ‘Lo voy a intentar’ y sí salió”.

Él dice sentirse orgulloso de haber crecido en ambos lados de la frontera porque esas experiencias le permitieron ampliar el estilo musical que hoy define sus producciones.

El nombre de Peso Pluma es Hassan Emilio, en honor a su padre y a su abuelo. (Foto: EFE)