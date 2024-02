Asesinato de Chuy Montana: ¿Qué otros cantantes de corridos tumbados han sido amenazados?

El cantante de corridos tumbados Jesús Norberto Cárdenas Velázquez, mejor conocido como Chuy Montana, fue asesinado a tiros, luego de ser secuestrado por un grupo armado la tarde del miércoles 7 de febrero. Su cuerpo fue encontrado en la carretera Playas de Rosarito-Tijuana, en Baja California, con signos de violencia y esposado de manos.

La noticia de su muerte fue confirmada por su sello discográfico Street Mob Records, el cual lamentó el fallecimiento del artista de apenas 19 años quien, se cree, intentó escapar de sus captores saltando de un vehículo en movimiento. En la huida, los secuestradores habrían disparado contra el cantante, quien murió antes de recibir los primeros auxilios.

Chuy Montana era apadrinado de Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, la popular banda de música regional mexicana, también conocida por interpretar corridos tumbados, la cual hace tan solo unos meses recibió amenazas presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, esta no es la primera vez que un cantante de corridos bélicos enfrenta amenazas de muerte por parte del crimen organizado.

Otros artistas destacados en este género, como Peso Pluma, Natanael Cano y Grupo Arriesgado, también han sido el blanco de mensajes intimidatorios de grupos delincuenciales para que se abstengan de presentarse en conciertos y otros eventos masivos, especialmente en ciudades del norte del país, como Tijuana y Culiacán.

Violencia y amenazas persiguen a cantantes de corridos tumbados

Peso Pluma

El ganador del Grammy y uno de los principales exponentes del género de los corridos tumbados, Peso Pluma, se vio obligado a cancelar varios de sus conciertos en Tijuana, luego de que en septiembre de 2023, cuatro mantas adjudicadas al Cártel Jalisco Nueva Generación aparecieran en distintos puntos de la ciudad fronteriza, con amenazas de muerte hacia el cantante.

En un mensaje subido a sus historias de Instagram, los promotores de Doble P anunciaron la cancelación del evento para “proteger a los fans y al equipo”. Ese mismo mes, también suspendió seis de sus conciertos programados en Acapulco, Culiacán, León, Querétaro y Puebla.

Además de sus reconocidos éxitos, Peso Pluma tiene canciones como ‘El Azul’, ‘Igualito a mi apá’ y ‘El belicón’, cuyas letras hacen referencia al narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera y a sus hijos.

Peso Pluma canceló su show en Tijuana. (Foto: X @PesoPlumaData)

Fuerza Regida

En octubre del año pasado, la agrupación originaria de California también tuvo que cancelar una de sus presentaciones en el Estadio Caliente de Tijuana tras la aparición de una manta amenazante, supuestamente escrita por el Cártel Jalisco Nueva Generación, en la cual le advertía al grupo no realizar el concierto o de lo contrario sería “su última presentación”.

“Esto es para ustedes puti*** de Fuerza Regida, les vamos a dar en su madre el día 6 de octubre en Tijuana, será su última presentación de su perra vida, atentamente CJNG”, decía el mensaje localizado en el puente de la colonia Chamizal.

Posteriormente, Fuerza Regida anunció en redes sociales la cancelación del evento “por razones fuera de nuestro alcance”.

CJNG amenaza con "Narcomanta" al Grupo Fuerza Regida #Tijuana #BajaCalifornia



"Esto es para ustedes Put*** de Fuerza Regida les vamos a dar en su Mad** el día 6 de octubre en Tijuana. Será su última presentación" pic.twitter.com/dXWGVx1YaK — Halcon1072 (@Halcon1072) October 2, 2023

Natanael Cano

Si bien, el pionero de los corridos tumbados no ha confirmado que existan amenazas en su contra, su decisión de no interpretar el tema ‘Cuerno Azulado’, compuesta por Gabito Ballesteros, ha preocupado a los fans del cantante.

Todo comenzó cuando en septiembre del año pasado, se difundió un video en TikTok en donde Cano se niega a cantar la canción durante un concierto, afirmando que lo matarán por ello: “Compadre, me van a matar, a la ver**. Tócate otra”, habría dicho frente a la multitud.

La letra de ‘Cuerno Azulado’ hace referencia a supuestos acuerdos entre el Gobierno mexicano y grupos del crimen organizado, así como del tráfico de drogas y fentanilo: “Cuerno de chivo azula’o, con el gobierno pacta’o // Chingo de perico que se ha traficado // La montaña patrocina, siempre en el rancho JGL pa’ presidente”.

Grupo Arriesgado

Igualmente, en Tijuana, el 10 y 11 de febrero pasado, el Grupo Arriesgado, también de la conocida música regional mexicana, fue víctima de amenazas vinculadas al CJNG con diversas mantas, lo que derivó en que su concierto fuera cancelado por las autoridades.

Las amenazas iban dirigidas al vocalista Arturo González ‘Panther Bélico’, para no cantar corridos bélicos. “Aquí se tiene dueño, no somos corrientes, por eso no te matamos, fue aviso. Aquí no estás en tus terrenos ni con tu gente, tienes las horas contadas para irte”.