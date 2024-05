‘Compa, ¿que le parece ese corte?’ Peso Pluma cambia estilo de cabello… y los memes no perdonan

¡Adiós, mullet! Peso Pluma, cantante de corridos tumbados, se volvió tendencia después de compartir un video donde aparece sin su clásico corte de cabello, y como reacción empezaron a surgir memes en redes sociales, pues es la primera vez que hace un cambio de imagen.

El intérprete de ‘Gavilán II’ promocionó su disco Éxodo, que contiene canciones con otros artistas como Eslabón Armado, Junior H, Luis R Conriquez, Natanel Cano, Anitta, Kenia Os y más. El álbum se estrena el 20 de junio.

Peso Pluma se corta el cabello: ¿Cómo es su nuevo estilo?

Peso Pluma compartió una historia a través de Instagram para invitar a la gente a preguardar su nuevo álbum, que saldrá en unas semanas.

En el video que publicó, se le ve sin el mullet que lo ha caracterizado en los últimos años. Mostró parcial y de manera muy rápida su nuevo estilo, lo que causó una serie de reacciones en sus millones de seguidores.

Peso Pluma La foto que comenzó a circular no aparece en las redes oficiales de Peso Pluma. (Foto: Captura: redes sociales/Instagram @pesopluma)

La reacción en redes fue principalmente de sorpresa por ver al cantante de corridos tumbados de una manera diferente a como lo conocíamos.

¿Cómo surgió el estilo de cabello de Peso Pluma?

Peso Pluma, desde que se volvió famoso, usa el corte mullet. De acuerdo con una entrevista que compartió el cantante, su estilo de cabello surgió por error, información que reveló en The Tonight Show con Jimmy Fallon a principios de 2024.

“En realidad fue un error. Me estaban cortando el cabello, una vez que visité Medellín, en Colombia. Allá fui a grabar un video cuando apenas empezaba mi carrera (…) Me di cuenta de que me lo estaban cortando de una manera errónea, pero cuando me vi en el espejo pensé que no se veía tan mal. Me lo quedé y la gente se volvió loca”.

El corte de Peso Pluma se llama mullet. (Foto: EFE).

Los mejores memes del nuevo corte de Peso Pluma

Después de que el intérprete de ‘Ella baila sola’ se dejara ver con un nuevo estilo de cabello, la creatividad de los usuarios de redes sociales generó diversos y divertidos memes sobre el nuevo aspecto de Peso Pluma.

La mayoría habla de que aumentó su atractivo, mientras otros hacen sátira de que parece otra persona.

Estos son los mejores memes que se volvieron virales en las redes sociales, en especial en X.

Las personas se mostraron sorprendidos por el nuevo look de Peso Pluma. (Captura: Redes sociales)

Tras el nuevo look de Peso Pluma recordaron a Nicki Nicole, expareja cel cantante. (Captura: Redes sociales)

Los memes hicieron alusión a que se enamoraron de Peso Pluma con su nuevo estilo de cabello. (Captura: Redes sociales)

Los memes bromearon con cambiar la letra de uno de los mayores éxitos de Peso Pluma: 'Ella baila sola'.

Peso Pluma se ganó una de las frases icónicas de Betty la fea: “Tan divino”. (Captura: Redes sociales)

Fans de Peso Pluma adoptaron el corte mullet solo por él y ahora que se lo cambió no estarán muy contentos... (Captura: Redes sociales)

Los fans se mostraron contentos con el hecho de que Peso Pluma cambiara su look. (Captura: Redes sociales)

El nuevo aspecto de Peso Pluma agradó a sus fans. (Captura: Redes sociales)

Unos aplaudieron que Peso Pluma se olvidara de su cabello largo estilo mullet. (Foto: Redes sociales)

Los fans y no tan fans se enamoraron de Peso Pluma. (Captura: Redes sociales)

Según los memes hasta Peso Pluma se sorprendió por el aspecto que tiene en la presunta foto hecha con IA. (Captura: Redes sociales)

¿Es real la foto de Peso Pluma?

En redes sociales, principalmente en X, empezó a circular una foto de Peso Pluma con un cambio en el corte de cabello. Si bien el nuevo aspecto de ‘La doble P’ fue confirmado por el cantante en su perfil de Instagram, por el momento no compartió la imagen que se volvió viral.

Ante esto empezaron los rumores sobre la fotografía del intérprete de ‘El azul’, que supuestamente está manipulada o creada con inteligencia artificial. Actualmente, se desconoce el verdadero origen de la imagen a blanco y negro.