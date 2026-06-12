Caso cerrado: Departamento de Justicia de EU aprueba que Paramount compre Warner Bros, ‘no ve monopolio’

La aprobación supone además un nuevo impulso para David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance e hijo del cofundador de Oracle, Larry Ellison. (EFE).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró su investigación antimonopolio sobre la fusión de 110 mil millones de dólares entre Paramount Skydance Corp. y Warner Bros. Discovery Inc., según personas familiarizadas con la decisión.

La agencia federal encargada de la competencia no exigió cambios al acuerdo, que había estado revisando durante los últimos meses, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas al hablar de una decisión que aún no ha sido anunciada públicamente.

Un grupo de fiscales generales estatales, encabezado por California, también ha estado investigando la transacción, que combinaría a dos de los cinco mayores estudios de Hollywood. Los estados se preparan para presentar una demanda para bloquear la fusión, informó previamente Bloomberg.

El Departamento de Justicia no hizo comentarios de inmediato. Paramount tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

El anuncio llega después de que varios medios adelantaran que el Departamento de Justicia había aprobado la compra, valorada en 111 mil millones de dólares, y de que Paramount expresara su “gratitud” al DOJ y otras agencias “que han completado sus revisiones y ofrecido su visto bueno hasta ahora”.

La operación reunirá bajo una misma compañía a los estudios Paramount y Warner Bros., las plataformas Paramount+ y HBO Max, así como a las divisiones informativas CBS News y CNN, en una de las mayores consolidaciones del sector en las últimas décadas.

Según el Departamento de Justicia, la evidencia recopilada durante la investigación sugiere que la fusión podría incluso aumentar la competencia en la industria del entretenimiento al fortalecer la capacidad de la empresa combinada para competir con actores dominantes del mercado de streaming y medios digitales.

La aprobación supone además un nuevo impulso para David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance e hijo del cofundador de Oracle, Larry Ellison.

No obstante, la operación aún deberá superar revisiones regulatorias en otras jurisdicciones, entre ellas la Unión Europea y el Reino Unido.