El magnate que ahora manda en TikTok EU: Larry Ellison y Oracle toman control del algoritmo

Larry Ellison, cofundador de Oracle, asumirá la supervisión del algoritmo de TikTok en Estados Unidos. (Fotos: EFE)

El multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle, una de las figuras más implacables de Silicon Valley y el nuevo ‘zar’ de los medios de comunicación en Estados Unidos, consiguió convertirse en el guardián del algoritmo del renovado TikTok estadounidense.

Ellison, que tiene 81 años y vive en la isla hawaiana de Lanai -de la cual compró casi la totalidad en 2012 por 300 millones de dólares-, construyó su imperio sobre bases de datos para la CIA y ahora es una de las personas más ricas del mundo, con una fortuna de 227.700 millones de dólares, según Forbes.

Larry Ellison y el algoritmo de TikTok: Oracle lidera la filial estadounidense

En las últimas horas, TikTok cerró un acuerdo de 14 mil millones de dólares para establecer una filial estadounidense de la plataforma y evitar una prohibición en Estados Unidos.

Con el acuerdo, el gigante tecnológico Oracle, que preside Ellison, la firma de capital privado Silver Lake y la de inversión con sede en Abu Dabi MGX poseerán colectivamente el 45 por ciento de la filial estadounidense, que se llamará ‘TikTok USDS Joint Venture LLC’.

La empresa conjunta será responsable de la protección de datos de Estados Unidos, la seguridad de los algoritmos, la moderación de contenido y la garantía de software.

En tanto, la empresa conjunta obtendrá la licencia del algoritmo de la compañía china ByteDance y lo reentrenará con datos de usuarios estadounidenses para garantizar que el contenido que ven los usuarios de este país esté libre de manipulación externa, según ha declarado la compañía.

Será Oracle el socio de seguridad responsable de auditar y validar el cumplimiento de los términos de seguridad nacional acordados.

Ellison dejó el cargo de director ejecutivo de Oracle en 2014, tras 37 años al frente de la compañía, y ahora es el presidente y director de tecnología de la empresa, de la cual posee aproximadamente el 40 por ciento.

Musk, Trump y Netanyahu, entre sus amigos

El magnate, que ha pasado por seis matrimonios, también formó parte de la junta directiva de Tesla entre 2018 y 2022. El director ejecutivo de la empresa de vehículos eléctricos, Elon Musk, describió a Ellison como “una de las personas más inteligentes”.

Además, Musk considera al magnate -quien le prestó mil millones para comprar Twitter- como “su mentor”, según una biografía de Musk escrita por Walter Isaacson.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha alagado en público a Ellison: “Es un hombre extraordinario y un empresario increíble”, dijo el republicano durante una conferencia de prensa un día después de su investidura.

Ambos se han reunido en el último año tanto en el complejo Mar-a-Lago de Trump, en Florida, como en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Ellison también es cercano al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y en 2017 realizó una donación de 16.6 millones de dólares a la organización sin ánimo de lucro Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FIDF, en inglés), la mayor donación que la organización había recibido hasta entonces.

El imperio de medios de comunicación de Larry Ellison

Ellison empezó en el mundo de los medios de comunicación apoyando a Annapurna Pictures y Skydance Productions, empresas fundadas por sus hijos Megan y David Ellison.

El año pasado, Skydance Media se fusionó con Paramount, en una operación valorada en casi 28 mil millones de dólares, que creó un gigantesco conglomerado con un alcance casi inigualable.

Los medios especializados apuntan que si bien David dirige Paramount, es el padre quien realmente posee las riendas de la compañía, ya que Ellison posee casi el 50 por ciento del gigante de los medios Paramount Skydance.

Eso significa que el multimillonario posee una participación mayoritaria en una cadena de televisión (CBS), la plataforma de streaming (Paramount+), múltiples estudios de cine, CBS News y canales de televisión de pago como Nickelodeon, MTV, Comedy Central y Showtime.

Ahora, Paramount está intentando adquirir Warner Bros. Discovery, lo que otorgaría a la familia la propiedad de otro importante estudio cinematográfico, otro importante servicio de streaming (HBO Max), CNN y más.