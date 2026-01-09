⁠¿Te la pasas en TikTok? Policía Cibernética alerta de videos que roban contraseñas y datos personales

La CDMX exhortó a los capitalinos a evitar caer en la trampa de los ciberdelincuentes. (Foto: Especial El Financiero)

¿5 minutos más? Si te la pasas viendo videos en TikTok está alerta porque un nuevo fraude se ha hecho viral en esta red social en la que alertan por robo de contraseñas y datos personales al darle clic a un video.

A través de un comunicado, la Unidad de Policía Cibernética alertó a la ciudadanía sobre la circulación de videos en la red social TikTok y otras plataformas digitales, que distribuyen un malware para robar datos personales.

La unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detalló que los videos promueven supuestos métodos para activar de manera gratuita programas y servicios de pago, como sistemas operativos, paquetería de oficina, software de diseño y servicios de suscripción.

Al darle clic a estos videos, se descarga en el teléfono un virus diseñado para robar contraseñas y datos personales.

La dependencia resaltó que en los últimos años, TikTok se ha consolidado como una de las plataformas digitales más influyentes entre jóvenes y adultos.

“Su formato de videos cortos, dinámicos y aparentemente informales, la convierte en un espacio donde la información se difunde con gran rapidez; sin embargo, también ha propiciado la distribución de riesgos como los tutoriales que supuestamente enseñan a activar gratuitamente variedad de servicios de pago”, indicó.

¿Cómo funciona el virus en los videos en TikTok?

Exhortó a los capitalinos a estar alertas, pues los videos pueden parecer confiables a primera vista por su edición cuidada y una supuesta prueba de funcionamiento.

“El código que invitan a copiar y pegar no activa nada, sino que instala instrucciones maliciosas que modifican el sistema operativo, desactivan las protecciones de seguridad y descargan programas diseñados para robar información”, alertó la SCC.

La Policía Cibernética recomendó a las personas no copiar ni ejecutar comandos de procedencia desconocida. (Foto: EFE) (ballesteros/EFE)

Detalló que una vez instalados, estos programas se infiltran en navegadores, gestores de contraseñas y aplicaciones de mensajería y en cuestión de segundos, los ciberdelincuentes pueden obtener acceso a información sensible, como cuentas bancarias, correos electrónicos, redes sociales y otras plataformas utilizadas por la víctima.

Esta acción incrementa el riesgo de fraude, suplantación de identidad y pérdidas económicas.

¿Qué hacer para evitar un robo de datos en TikTok?

La Policía Cibernética recomendó a las personas no copiar ni ejecutar comandos de procedencia desconocida.

“Evita copiar y pegar instrucciones, códigos o comandos difundidos en videos o publicaciones, ya que pueden descargar e instalar software malicioso”, señaló.

Además, exhortó a instalar activadores, programas pirata o versiones no oficiales, pues el uso de este tipo de software es uno de los principales vectores de infección.

Recomendó a los capitalinos descargar contenidos únicamente desde sitios oficiales, tiendas verificadas o proveedores autorizados.

Estas son algunas de las recomendaciones para evitar descargas de malware: