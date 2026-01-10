¿Qué es el ‘cash stuffing’? El llamado método de los sobres viral en Tiktok que te ayuda a ahorrar dinero

El cash stuffing consiste en organizar el dinero y actualmente muchos jóvenes lo retoman como herramienta para controlar sus finanzas personales. [Fotografía. Shutterstock]

Si uno de tus propósitos para este 2026 es ahorrar, tomar el control de tus finanzas es clave. En redes sociales como Tiktok gana popularidad un método sencillo para cuidar tus finanzas y obtener ‘un dinerito extra’, sin recurrir a fórmulas complejas o inversiones sofisticadas. Se trata del 'cash stuffing‘, una práctica que consiste, básicamente, en organizar los gastos personales o familiares.

En medio de un entorno marcado por la inflación, el uso de las tarjetas crédito y la sensación de que el dinero se esfuma sin saber cómo, el ‘cash stuffing’ —también conocido como el sistema de sobres— permite recuperar el control del gasto al separar el dinero desde el inicio y asignarlo a objetivos concretos.

El ‘cash stuffing’ no es un invento reciente ni una estrategia milagro. Se trata de una forma básica de organizar el dinero que existe desde hace décadas, pero que hoy muchos jóvenes lo retoman como herramienta para controlar sus finanzas, incluso adaptándola a sistemas de ahorro digital.

¿Qué es el ‘cash stuffing’ y en qué consiste este método de ahorro?

Es un método de control del gasto que consiste en separar el dinero en efectivo por categorías específicas mediante sobres, carpetas o pequeñas bolsas.

Cada sobre representa un rubro del presupuesto que se controla durante un periodo determinado, ya sea una quincena o un mes. Se pueden generar apartados para renta, comida, transporte, entretenimiento u otros gastos habituales.

La regla es simple: Solo se puede gastar el dinero que hay dentro de cada sobre. Si el sobre se vacía antes de que termine el periodo, ese gasto se detiene hasta el siguiente ciclo. No hay traspasos improvisados ni “adelantos” de otros sobres.

Esta forma de controlar los gastos ayuda a observar cómo se reduce el dinero, facilita la toma de decisiones y contribuye a frenar las compras impulsivas.

Si al final de cada periodo queda dinero en alguno de los sobres, el método ofrece varias opciones. Una de las más comunes es trasladar ese excedente a un sobre de ahorro, lo que refuerza el hábito de guardar dinero.

De igual forma, es posible destinar el excedente a objetivos de ahorro a mediano plazo, como un fondo de emergencias, vacaciones o el pago anticipado de deudas.

Otra alternativa es acumularlo para el siguiente ciclo y ajustar el presupuesto. Si un sobre suele cerrar con saldo a favor, puede indicar que el monto asignado fue mayor al necesario y que ese dinero puede redistribuirse hacia otros rubros o metas.

El cash stuffing resulta útil para personas que buscan ordenar sus finanzas, reducir gastos impulsivos o comenzar un hábito de ahorro. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿De dónde surge el ‘cash stuffing’ y por qué volvió a ganar popularidad?

El ‘cash stuffing’ es una versión renombrada del llamado sistema de sobres, método de administración doméstica que se utilizó ampliamente durante el siglo XX. Antes del auge del crédito y de las transferencias electrónicas, separar el dinero en efectivo era una forma común de organizar los gastos del hogar.

Su regreso ocurre en un contexto distinto, marcado por el aumento del costo de vida, el endeudamiento y la digitalización acelerada de los pagos, factores que provocaron que muchas personas perdieran la noción de cuánto gastaban realmente. En ese escenario, el ‘cash stuffing’ reapareció como una solución visual y tangible.

En redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok, se popularizaron rutinas de presupuesto y retos de ahorro. Con ello, el método dejó de verse como algo anticuado y se convirtió en una herramienta práctica para el manejo del efectivo.

¿Cuáles son las ventajas y limitaciones del ‘cash stuffing’?

Entre sus principales ventajas destaca la claridad. El dinero deja de ser una cifra abstracta y se convierte en algo visible. Esto ayuda a entender mejor los hábitos de consumo y a detectar gastos innecesarios.

También fomenta la disciplina financiera, ya que obliga a planear antes de gastar y a priorizar necesidades reales. Para quienes suelen excederse con tarjetas o pagos digitales, el ‘cash stuffing’ funciona como un freno natural.

Sin embargo, el método no está exento de limitaciones. Manejar efectivo implica riesgos de pérdida o robo y no todos los gastos pueden cubrirse de esta forma, especialmente aquellos que se pagan de manera automática o digital. Además, el dinero guardado en sobres no genera rendimientos.

¿Cómo adaptar el ‘cash stuffing’ en la banca digital?

Para quienes manejan su dinero principalmente a través de la banca digital y no en efectivo, también existe la posibilidad de aplicar el ‘cash stuffing’ mediante aplicaciones financieras.

En lugar de sobres físicos, algunas plataformas permiten separar el dinero dentro de la misma cuenta mediante apartados, metas o subcuentas.

Un ejemplo son las cajitas de Nu, que funcionan como sobres digitales. El usuario puede crear diferentes apartados con objetivos específicos y asignarles montos determinados.

A diferencia del efectivo, el dinero permanece dentro del sistema financiero y puede generar rendimientos, dependiendo del tipo de cajita y de la tasa de interés.

Actualmente, las cajitas de Nu ofrecen una tasa anual de rendimiento del 7 por ciento, con la opción de disponer del dinero en cualquier momento. También existe la alternativa de mantener los recursos inmovilizados durante un periodo determinado, con rendimientos de hasta el 7.3 por ciento, dependiendo del plazo.

Otras fintech y bancos digitales ofrecen herramientas similares. Klar permite que el saldo genere intereses mientras se mantiene organizado por objetivos. Ualá también ofrece cuentas con rendimientos automáticos que facilitan la separación del dinero para metas específicas.

En la banca tradicional, BBVA cuenta con la función de Apartados y Santander con Mis Metas. En estos casos, el dinero se separa para control del gasto, aunque no genera intereses. Aun así, cumplen con la lógica central del ‘cash stuffing’, apartar el dinero antes de gastarlo.

Este método de ahorro resulta especialmente útil para personas que buscan ordenar sus finanzas, reducir gastos impulsivos o comenzar un hábito de ahorro sin complicaciones.

El éxito del ‘cash stuffing’ no radica en la novedad, sino en su simplicidad. En un entorno donde el dinero se mueve con un clic y los gastos pasan desapercibidos, volver a separar, contar y asignar puede marcar la diferencia al momento de ahorrar.