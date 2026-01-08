Inversión en bolsa para millennials y centennials: claves para invertir con confianza

Una de las acciones básicas que ayudan a trazar un camino confiable es alejarse de hábitos como gastar más de lo que puedes pagar.

Para quienes forman parte de la generación Millennial (entre 28 y 43 años) y la generación Centennial (entre 18 y 27 años), invertir en bolsa puede ser algo mucho más realizable que para sus padres y abuelos, ya que las herramientas digitales y el acceso a la información financiera han hecho que tengan opciones de ahorro e inversión desde una aplicación en su teléfono.

No obstante, estas generaciones también enfrentan retos financieros y un entorno marcado por la desinformación, lo que mantiene al desconocimiento y a los malos hábitos como obstáculos para su incursión en el mercado accionario.

Es natural que la falta de conocimiento genere desconfianza, por lo que resulta clave identificar estrategias prácticas que las generaciones jóvenes puedan adoptar en cualquier momento, facilitando así su acercamiento a la inversión en bolsa y ayudándoles a invertir con confianza.

Una de las acciones básicas que ayudan a trazar un camino confiable es alejarse de hábitos como gastar más de lo que puedes pagar. Si el hábito del ahorro no se aprende a una edad temprana es común que las personas utilicen sus recursos para mantener un estilo de vida que la aleja del ahorro, el cual constituye el primer paso para generar recursos que puedan destinarse a una inversión.

De la mano de esta estrategia, las personas Millennial y Centennial pueden emplear la capacidad que tienen para informarse de manera autónoma. A estas generaciones no les es extraño buscar información y contrastarla; esta habilidad es realmente útil cuando se trata de adquirir conocimientos financieros.

En la actualidad es muy fácil encontrar libros, ebooks, blogs, cursos en línea, videoblogs, webinars, podcasts y hasta videos en formato corto en redes sociales para cultivar la educación financiera de manera individual, una herramienta fundamental para entender conceptos clave y comprender la importancia del ahorro y la inversión en cada etapa de la vida.

De manera simultánea, es indispensable trazar un plan financiero que funcione como hilo conductor de las decisiones relacionadas con el dinero. Entre más pronto se tenga claridad de esto, mejor, ya que implica preguntarse “¿qué quiero lograr y en cuánto tiempo?”.

Cualquiera que sea la respuesta, ésta proporcionará la razón para ahorrar, para tomar o evitar un crédito, para crear un presupuesto, para elegir un producto financiero sobre otro y, básicamente, para tomar las decisiones que te acerquen cada vez más al objetivo principal de tu plan financiero.

En este camino de quitarse el miedo a invertir en bolsa, es clave cultivar la paciencia y comprender el concepto de la diversificación. Para ello es importante comenzar con instrumentos de inversión que generen algún rendimiento y no impliquen un riesgo significativo, como pueden ser los Cetes. A su vez, apostar por otros activos a largo plazo como un fondo para el retiro o fondos de inversión, puede ser la puerta de entrada al mercado accionario.

Además, al experimentar con estas herramientas, será más fácil comprender el tipo de inversionista que eres, considerando cuál es tu grado de aversión al riesgo, lo que definirá en gran medida la estrategia de inversión que deberías seguir.

Finalmente, consultar a un profesional en asesoría financiera te proporcionará el apoyo necesario para entender las mejores opciones de inversión de acuerdo con tu perfil y necesidades; además esto te garantiza contar con una guía confiable para gestionar tus expectativas y emociones.