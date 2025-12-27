¿Habrá ‘gasolinazo’ en enero? Hacienda aclara si el aumento del IEPS pegará al bolsillo de los mexicanos

Luego de que se informara que el precio de la gasolina subirá a partir del 1° de enero del 2026, debido al ajuste anual del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado para aclarar dudas.

En el documento, las autoridades tributarias informaron que la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina seguirá vigente el próximo año.

Es decir, habrá un ajuste en las cuotas del impuesto, pero el precio final de los combustibles no incrementará para los compradores.

“La actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación aplicable a dicho combustible, a partir del 1 de enero, no afectará la Estrategia en ninguno de los elementos, ni se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor”, aclaró Hacienda en un comunicado.

¿Cuál será el precio de la gasolina con los ajustes del IEPS para 2026?

Hacienda informó que el IEPS para las gasolinas y el diésel se ajustaría como cada año, de acuerdo con la inflación.

Para 2026, Hacienda subió el IEPS por la actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de noviembre de 2025, que fue de 142.645 puntos.

Por ello, las nuevas cuotas del IEPS a los combustibles automotrices que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2026 quedan así:

Gasolina menor a 91 octanos (Magna): 6.7001 pesos por litro

Gasolina mayor o igual a 91 octanos (Premium): 5.6579 pesos por litro

Diésel: 7.3634 pesos por litro

¿Qué otros productos sumarán impuestos a sus costos?

El 2025 no fue el año de las bebidas azucaras y los videojuegos, ya que las y los legisladores votaron por incremento en sus impuestos y, por lo tanto, el costo al consumidor final.

Así queda el incremento al IEPS para el 2026: