Aumento al salario mínimo 2026: ¿Cuánto debes ganar si te pagan por quincena?

Esto es lo que debes ganar este 2026 si te pagan por quincena tras el aumento al salario mínimo. (Foto: Shutterstock)

El inicio de 2026 trajo consigo un nuevo ajuste al ingreso base de millones de trabajadores en el país. A partir del 1 de enero, el salario mínimo aumentó de manera oficial, como parte de la política de recuperación del poder adquisitivo impulsada en los últimos años.

La decisión fue aprobada por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), órgano responsable de fijar el ingreso mínimo legal que deben recibir las personas trabajadoras por una jornada diaria de trabajo.

El incremento aplica tanto para el salario mínimo general como para el correspondiente a la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), además de impactar a los salarios mínimos profesionales incluidos en el listado de 61 ocupaciones reconocidas por la autoridad laboral.

Ante este ajuste, una de las dudas más comunes al inicio del año es cuánto debe reflejarse el aumento cuando el pago se realiza de manera quincenal, forma de pago habitual en México.

¿De cuánto es el salario mínimo en 2026?

De acuerdo con la Conasami, a partir del 1 de enero de 2026 el salario mínimo general pasó de 278.80 a 315.04 pesos diarios, lo que representa un incremento integrado por dos componentes: un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos y un aumento adicional de 6.5 por ciento.

En el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo subió de 419.88 a 440.87 pesos diarios, con un incremento de 5 por ciento, según lo aprobado por el Consejo.

La autoridad explicó que el MIR es un mecanismo diseñado exclusivamente para recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo y no debe utilizarse como referencia para fijar otros salarios contractuales, ya sean federales, estatales o municipales.

Los salarios mínimos profesionales correspondientes a 61 oficios y actividades también se incrementaron en el mismo porcentaje que los salarios generales de su respectiva área geográfica.

¿Cuánto debes ganar por quincena en 2026?

Para calcular el ingreso quincenal, la referencia más utilizada es multiplicar el salario diario por 15 días, que equivale a una quincena estándar.

En el caso del salario mínimo general, el cálculo es el siguiente:

- 315.04 pesos diarios × 15 días = 4,725.60 pesos por quincena

Esto significa que una persona trabajadora que percibe el salario mínimo general y recibe su pago quincenal debe ganar al menos 4,725.60 pesos antes de impuestos.

Para quienes laboran en la Zona Libre de la Frontera Norte, la cuenta es:

- 440.87 pesos diarios × 15 días = 6,613.05 pesos por quincena

Este monto representa el ingreso mínimo legal quincenal para las personas trabajadoras de esa región del país.

¿A quiénes aplica el aumento al salario mínimo?

El incremento al salario mínimo 2026 es de aplicación obligatoria en todo el país para las personas trabajadoras que perciben el ingreso mínimo legal.

También impacta de forma directa a quienes reciben salarios mínimos profesionales, ya que estos se ajustan en el mismo porcentaje.

La Conasami reiteró que el objetivo central del aumento es continuar con la recuperación del poder adquisitivo, sin efectos inflacionarios significativos, y fortalecer el ingreso de los hogares con menores percepciones.