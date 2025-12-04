Patrones respaldan aumentar gradualmente el salario mínimo hasta 2030... pero ‘bajo revisión continua’

La mejora salarial permitió que 6.6 millones de mexicanos salieran de la pobreza. Por ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) brindará acompañamiento técnico para cumplir, hacia 2030, la meta planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum: que el salario mínimo alcance 2.5 veces el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria.

“Siempre con una revisión anual responsable”, afirmó Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional del organismo.

Explicó que esta meta exige evaluar de manera continua el mercado laboral, la inflación, la productividad y el crecimiento económico, con el fin de que cada ajuste salarial proteja el empleo formal. En su posicionamiento por los diez años de la Nueva Cultura Salarial, subrayó que el acompañamiento de Coparmex será “técnico, responsable y basado en evidencia”.

No es posible incrementar los salarios de forma indefinida, advierten patrones

Sierra Álvarez advirtió que no es posible incrementar los salarios de forma indefinida. “La política salarial tiene límites. No podemos seguir aumentándolos sin generar presiones que afecten el empleo formal, la competitividad o la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Destacó que el empleo formal genera beneficios superiores a los de cualquier programa social, por lo que es fundamental impulsarlo con una visión de largo plazo y mediante un entorno que favorezca la inversión y la creación de puestos de trabajo. “Para que los ingresos continúen mejorando de manera responsable, México necesita fortalecer los pilares que permiten el crecimiento”, subrayó.

Entre esos pilares mencionó la certeza jurídica, un Estado de derecho que genere confianza, seguridad y energía suficiente a precios competitivos. “Sin certeza jurídica, Estado de derecho, seguridad y energía, no hay forma de impulsar un mayor crecimiento. Ahí está la evidencia en las proyecciones económicas de este año”, señaló.

De los 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, 6.6 millones lo hicieron gracias al empleo y al salario, “que los trabajadores se ganan y merecen con su esfuerzo diario, y que las empresas pueden pagar”, dijo Sierra Álvarez con base en datos oficiales de la Conasami.

Finalmente, destacó que mediante un diálogo social serio entre gobierno, empresas y trabajadores, México ha logrado cerrar brechas en el poder adquisitivo, mejorar las pensiones, ampliar las vacaciones, reordenar la subcontratación y fortalecer los derechos laborales, “sin poner en riesgo la estabilidad económica”.