Salario mínimo en México incrementará 13% en 2026... pero ¿en qué estados subirá solo el 5%?

¡Más lanita para 2026! La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un aumento al salario mínimo del 13 por ciento para 2026... sin embargo, en algunos estados solamente incrementará el 5 por ciento.

Con el incremento del 13 por ciento, el salario mínimo alcanzará a partir del 1 de enero los 315.04 pesos diarios (17.26 dólares), desde una cifra previa de 278.8 pesos (15.27 dólares).

Contrario a otros años, el aumento fue diferenciado para la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), ya que solo se aplicará un ajuste del 5 por ciento, para ubicarse en 440.87 pesos diarios, por encima de los 419.88 pesos actuales (23 dólares).

Este ajuste, dijo el Gobierno de Sheinbaum, fue para que el salario en la frontera no se disparara más que en el resto del país, pero destacó que el alza se mantiene por arriba del máximo histórico que se alcanzó en el año de 1976.

La ZLFN abarca municipios estratégicos a lo largo de la frontera, distribuidos en seis estados:

Baja California. Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate, Tijuana y Mexicali.

Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate, Tijuana y Mexicali. Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

¿Cuánto ha incrementado el salario mínimo desde que llegó la 4T al poder?

El anuncio ocurre después de un aumento del 110 por ciento en términos reales del salario mínimo durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

“El salario mínimo está aumentando, del 2018 a la fecha, en 154 por ciento”, manifestó Sheinbaum. La subida salarial, beneficiará a 8.5 millones de trabajadores, detalló Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social en la conferencia.

“En términos reales, se trata del nivel más alto que se ha tenido el registro del salario desde el año de 1980, con ello pues también remontando lo que fue el proceso de precarización del salario durante el periodo neoliberal”, apuntó el funcionario.

Asimismo, señaló que el salario promedio real de los trabajadores formales, inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha crecido un 27.5 por ciento real desde 2018.

Francisco Cervantes, presidente del Consejo coordinador empresarial, precisó que este tipo de acuerdos “son el resultado del importante esfuerzo” que han desarrollado en años recientes para enriquecer el diálogo social en el país y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos.

“El arreglo al que tenemos que llegar en el corto y mediano plazo debería ser factible la generación de empleos formales y productivos del 2026 en adelante y mantener un entorno propicio para la sostenibilidad y crecimiento de las empresas”, señaló el directivo.

Con información de EFE