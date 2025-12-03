México y el reto de sostener alzas al salario mínimo

En México, diciembre no solo es sinónimo de posadas navideñas y embotellamientos épicos. También es cuando se define cuánto aumentará el salario mínimo el siguiente año.

El aumento, que suele ser anunciado a finales de año tras negociaciones entre el gobierno, los sindicatos y los grupos empresariales, ha cobrado importancia a medida que México intenta revertir décadas de estancamiento en los ingresos reales.

Desde finales de 2017, y especialmente tras la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, los salarios mínimos han aumentado en dos dígitos cada año, impulsando una rápida recuperación del poder adquisitivo. Entre 2018 y 2025, el salario mínimo diario se triplicó con creces, alcanzando los 278.8 pesos (15.20 dólares), un salto de casi el 130 por ciento en términos reales (es decir, después de ajustar por inflación).

Este impulso ha sido, posiblemente, el mayor éxito político de López Obrador, más conocido como AMLO. Se produjo junto con otras medidas a favor de los trabajadores, desde un freno a la subcontratación hasta períodos vacacionales más largos, normas más generosas de distribución de ganancias y una reforma de las pensiones para aumentar las contribuciones.

El resultado fue un mercado interno más fuerte y una reducción significativa de la pobreza, una victoria política para el movimiento de izquierda de López Obrador que ayudó a compensar la decepción del lento crecimiento económico general durante su mandato de seis años.

Su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha continuado esa estrategia, aplaudiendo un aumento del salario mínimo del 12 por ciento para 2025. Ahora se prevé que se anuncie un aumento similar para 2026, aunque algunos sindicatos presionan para que los aumentos sean superiores al 30 por ciento.

Sheinbaum fijó un objetivo explícito: mantener aumentos anuales de alrededor del 12 por ciento durante todo su mandato para que los que ganan el salario mínimo puedan permitirse 2.5 canastas básicas de alimentos para el final de su administración en 2030, frente al 1.7 por ciento actual.

Pero después de ocho años consecutivos de aumentos de dos dígitos, a las empresas les resulta más difícil absorber aumentos salariales que son aproximadamente tres veces superiores a la inflación, y eso incluso antes de tener en cuenta otros costos laborales en aumento, como la reducción planeada de la semana laboral de 48 a 40 horas.

Hasta ahora, México ha logrado aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores sin desencadenar grandes presiones de precios o pérdidas de empleos. Pero suponer que los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación pueden continuar indefinidamente, independientemente de un aumento en la productividad, es ingenuo y una política deficiente.

Sí, los salarios mexicanos estuvieron artificialmente deprimidos durante décadas; los aumentos recientes no son solo una medida económica correcta, sino una cuestión básica de justicia en un país marcado por la exclusión y la desigualdad. Aun así, si la prosperidad pudiera lograrse simplemente por decreto, México alcanzaría el estatus de nación desarrollada de la noche a la mañana.

López Obrador actuó con inteligencia al promover fuertes aumentos del salario mínimo tras años de estancamiento salarial, una medida que sus predecesores más conservadores seguramente lamentan ahora, dado lo bien que le resultó políticamente. Pero AMLO no es el único que vio las ventajas de elevar el piso salarial.

Y ese éxito no debería distraer del trabajo más duro que tenemos por delante: impulsar la productividad, que ha sido plana durante las últimas dos décadas. Esto significa invertir en educación e infraestructura, reducir la burocracia y brindar a los trabajadores un mejor acceso a la tecnología, la capacitación y los servicios financieros.

Quienes piensan que los principios básicos de economía no se aplican fuera de los libros de texto clásicos deberían reconsiderar. Puede ser difícil identificar el punto de inflexión, pero los aumentos salariales que crecen mucho más rápido que la productividad eventualmente resultan contraproducentes, especialmente para las empresas más pequeñas del sector formal que dependen en gran medida de la mano de obra.

Óscar Ocampo, director de desarrollo económico del centro de estudios IMCO, con sede en Ciudad de México, advierte que el país podría estar acercándose a ese punto, señalando que el salario mínimo ya se aproxima al 70 por ciento del salario mediano. “Estamos entrando en terrenos ya más pantanosos y corres el riesgo de que se te pase la mano con los aumentos”, me dijo. “Si quieres disminuir la pobreza, tu palanca se llama crecimiento económico”.

Y en ese frente, las noticias no son alentadoras. El banco central espera que la economía crezca solo un 0.3 por ciento este año y un 1.1 por ciento en 2026, apenas alcanzando el 2 por ciento para 2027. Los datos laborales también parecen inestables: a pesar de que el desempleo está cerca de un mínimo histórico, la creación de empleo formal está en su nivel más débil en años y la informalidad aumentó casi dos puntos porcentuales en octubre hasta el 55.7 por ciento, o 34 millones de personas.

Mientras tanto, más de 38 mil empresas formales han desaparecido en los últimos dos años, una caída del 3.6 por ciento entre las empresas registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si bien gran parte de esto refleja un bajo crecimiento, un colapso de la inversión y un deterioro de la confianza empresarial, no deberíamos descartar algunos efectos retardados de los agresivos aumentos del salario mínimo, como destacó The Economist en un artículo reciente.

Nada de esto es un argumento en contra de aumentar aún más el salario mínimo. Es un argumento a favor de mejorar el entorno corporativo de México para que las empresas puedan afrontar esos aumentos siendo más productivas y eficientes, no simplemente cumpliendo con los decretos políticos.

Como lo explica la economista Sofía Ramírez, directora del centro de estudios México ¿Cómo Vamos?, aumentar los salarios básicos en un contexto de baja productividad y crecimiento lento inevitablemente erosiona la competitividad. “Estás inhibiendo la creación de empleo formal, sobre todo en pequeñas y medianas empresas”, me dijo. “Si los aumentos al salario mínimo se empiezan a sustentar en incrementos en la productividad, los vas a poder seguir sosteniendo. De otra manera, vas a empezar a ver números más rojos en creación de empleo formal”.

México aún está en una posición favorable para beneficiarse de las cambiantes corrientes comerciales y geopolíticas. Pero no puede seguir subordinando las decisiones empresariales a los imperativos políticos, como si las fuerzas del mercado fueran siempre opcionales. De hacerlo, el ajuste de cuentas con la economía convencional será inevitable y doloroso.