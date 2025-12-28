Salario Mínimo 2026 en México: ¿Cuánto subirá el próximo año y a partir de cuándo entra en vigor?

El salario mínimo en México tendrá un aumento del 13 por ciento para 2026, de acuerdo con la decisión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), confirmada por el gobierno federal.

Durante la conferencia mañanera del 3 de diciembre, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, informó que el salario mínimo tendrá dicho aumento, que representa 312.04 pesos. Es decir, el salario mínimo mensual será de más de 9 mil pesos en la zona general del país y estará arriba de 13 mil pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la decisión de subir el salario mínimo no provocará inflación en México. Además, existen acuerdos con grupos empresariales para que los precios de la canasta básica se mantengan.

¿En cuánto queda el salario mínimo 2026?

Para el próximo año, que inicia en unos días, el salario mínimo tendrá un aumento general del 13 por ciento, de acuerdo con la Conasami.

De manera específica, el salario mínimo que ganan las y los trabajadores será de 9 mil 582.47 pesos mensuales en la mayor parte del país, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte subirá 440.87 pesos diarios (un 5 por ciento más) para ubicarse en 13 mil 409.80 pesos al mes.

El aumento al salario mínimo 2026 se alcanzó con un acuerdo con los empresarios, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum. Asimismo, se espera que para 2030 cada persona trabajadora reciba en equivalente a 2.5 canastas básicas, de manera semanal.

La canasta básica del Programa Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) contiene 24 productos alimentarios y de higiene personal, que en conjunto no deben exceder los 910 pesos, según datos del gobierno actualizados al 15 de diciembre.

La Profeco establece como criterio que el valor monetario de la canasta básica promedio se basa en lo que consume una familia de 4 integrantes de manera semanal.

¿A partir de cuándo sube el salario mínimo 2026?

El nuevo incremento en el salario mínimo entrará en vigor a partir del jueves 1 de enero de 2026.

La Conasami estima que alrededor de 8.5 millones de trabajadores se benefician directamente del aumento al salario. La mejora salarial permitió que 6.6 millones de mexicanos salieran de la pobreza entre 2018 y 2024, luego de que las alzas al salario iniciaran en 2019.

Para 2030, el gobierno de Sheinbaum espera que el salario mínimo alcance 2.5 veces el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria. Ante ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo en diciembre que brindará el acompañamiento técnico necesario para cumplir la meta.

Con información de Enrique Quintana y Luis Felipe Munguía.