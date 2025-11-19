Renuevan Pacic gobierno e IP; fijan canasta en 910 pesos

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, muestra el acuerdo de renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía, la mandataria estuvo acompañada de empresarios y el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Por tercer año consecutivo el Gobierno de México y el sector privado firmaron la renovación del Paquete Contra la Inflación y Carestía (Pacic), con el cual se fijará el precio de 24 productos durante 2026, con la finalidad de que el costo de la canasta básica no supere los 910 pesos.

Acompañada por los secretarios de Hacienda, Édgar Amador Zamora; de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, y de Energía, Luz Elena González Escobar, entre otros integrantes de su gabinete, la presidenta Claudia Sheinbaum, reunida con el sector empresarial en el salón Tesorería de Palacio Nacional, agradeció el apoyo a la iniciativa privada, encabezada por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.

“Agradecerles por su confianza, la colaboración, la voluntad para apoyar a las familias mexicanas, y segundo, congratularnos por este acuerdo y mantener esta colaboración, este diálogo hacia delante.

“Es muy importante mientras aumente el salario mínimo, porque realmente el salario mínimo del 2018 a la fecha ha aumentado 125 por ciento en términos reales, y queremos que siga aumentando por encima de la inflación para beneficio de las familias mexicanas. Se ha demostrado que se aumente el salario mínimo disminuye la pobreza”, destacó.

La titular del Ejecutivo federal consideró que si se mantiene el aumento del salario mínimo por encima de la inflación, y la canasta se conserva, es lo que hoy que se puede ofrecer a México.

Cabe recordar que este paquete, que fue iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2022, es un acuerdo voluntario entre el Gobierno Federal y el sector empresarial para garantizar precios justos en diversos productos de la canasta básica, con el propósito de proteger de la inflación el bolsillo de los mexicanos.

En otro tema, la mandataria dijo que “hay buenas noticias” en materia económica, pues se registró un aumento en la Inversión Extranjera Directa (IED), así como en las exportaciones, que se anunciarán hoy.

Muestra de diálogo: IP

Francisco Cervantes, presidente del CCE, dijo que el apoyo del sector privado al gobierno de la presidenta Sheinbaum para mantener estabilidad en precios al renovar el Pacic, demuestra el compromiso social del sector empresarial y que a través del diálogo se logran acuerdos a favor del país.

“Con esta ratificación del Pacic que hacemos el día de hoy, los empresarios de México ratificamos también nuestra convicción de que, con el mantenimiento del diálogo permanente, es posible construir caminos que fortalezcan la ruta hacia la prosperidad compartida en el país”, señaló el dirigente nacional en la firma de la renovación del acuerdo por otros seis meses.

“Los empresarios de México, en particular los comercializadores y las tiendas de autoservicio, ratificamos hoy el compromiso social del sector empresarial, preservando el espíritu del Pacic”, detalló ante la jefa del Ejecutivo.

“Es así presidenta como los empresarios demostramos nuestra voluntad y disposición para poner de nuestra parte en la consolidación de un México que priorice la protección económica de las mayorías y que favorezca con ello la estabilidad en el ingreso personal de los mexicanos”, apuntó.

En contraste, mientras 24 productos de la canasta básica mantendrán su precio para una suma de 910 pesos, que incluye huevo, pollo, carne de res, aceite vegetal, atún en lata, pan de caja, leche, sopa para pasta, papel higiénico y tortilla, entre otras frutas y verduras, otros productos han aumentado su precio en promedio un 15 por ciento, dijo Gerardo Cleto López, presidente de ConComercio Pequeño.

“El Pacic contiene algunos incrementos, pero sirve para el discurso. Los productos de alto consumo popular se están incrementando mucho más”, dijo al estimar un alza promedio de 15 por ciento en los productos no incluidos en la canasta básica, pero sí de alto consumo popular.