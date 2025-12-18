Mis Finanzas y Coaching

Propósitos 2026, con un toque de creatividad

Una primera opción consiste en elegir una sola decisión ancla para el año que comienza. Puede tratarse de ordenar tus tarjetas de crédito, fortalecer el fondo de emergencia o formalizar un plan de inversión para el retiro.

Cada inicio de año reaparece la misma historia con los propósitos. “Ahora sí voy a ahorrar”, “este año quiero salir de deudas”, “voy a cuidar más mis gastos”. Con el paso de las semanas, esas frases pierden fuerza hasta quedar como un recuerdo borroso en algún cuaderno o en una nota del teléfono. Por eso hoy te invito a intentar algo distinto para el 2026.

La propuesta es explorar otras formas de diseñar tus metas para que funcionen como una fuente real de motivación y te acerquen a tus objetivos.

Una primera opción consiste en elegir una sola decisión ancla para el año que comienza. Puede tratarse de ordenar tus tarjetas de crédito, fortalecer el fondo de emergencia o formalizar un plan de inversión para el retiro. Esa decisión orienta tus acciones y reduce el peso de una lista interminable de buenos deseos.

También es útil modificar la manera en que redactas tus metas. La frase “quiero ahorrar más” queda abierta y difícil de medir. En cambio, cuando decides automatizar un cargo a tu cuenta de inversión al día siguiente de la quincena ya estás hablando de conducta concreta.

Otra idea, es mejorar tu administración de los recursos, pues aporta claridad. Asignar sobres o cuentas bancarias a conceptos amplios con una misión específica, como vivienda y servicios, colegiaturas o mantenimiento. Esa organización simple genera estructura y hace sencillo el control cotidiano.

¿Te interesa profundizar? Puedes dividir el año en cuatro temporadas, facilitando la planeación y ayudando a darle realismo a las metas. Por ejemplo, en los primeros meses, el foco puede estar en ajustar gastos fijos, renegociar deudas y ordenar la base financiera. En la etapa siguiente, el énfasis pasa a la automatización del ahorro y la inversión. Más adelante conviene revisar seguros, proyectos de mediano plazo y pagos que se aproximan. Hacia el cierre del año, la atención se dirige a evaluar lo aprendido y preparar el terreno el nuevo ciclo.

Existe otra vía que suma valor emocional y prácticas de acompañamiento.

En conjunto, estas propuestas buscan simplicidad. En vez de repetir la lista de cada año, vale más elegir unos cuantos compromisos. Así construyes un mapa nítido y posible para el 2026.

¿Qué ideas se te ocurren para presentar tus propósitos en 2026? Coméntame en LinkedIn, Instagram, o X y sígueme en el podcast “Dinero y Felicidad”, en Spotify, Apple Podcast, entre otros.

Alberto Tovar

Alberto Tovar

Economista, especializado en negocios y finanzas personales; certificado como coach de vida y equipos. Actualmente es el Director Regional de la Zona Norte de El Financiero. Ofrece conferencias, consultoría y coaching a organizaciones diversas.

COLUMNAS ANTERIORES

Decidir mejor: tu verdadero balance del 2025
La abundancia como brújula financiera para 2026

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.