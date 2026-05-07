Tu patrimonio no se construye desde TikTok

Revisas tu celular y en unos minutos aparecen tres publicaciones de personas que ya lograron lo que tú llevas años intentando. Una compró departamento a los veintiocho, otra vive de ingresos pasivos y la tercera muestra rendimientos de cuarenta por ciento en una app de trading. Algo se mueve por dentro, una mezcla de admiración y urgencia parecida a la sensación de ir tarde a una cita importante y, además, sin la certeza de que sea verdad.

Las redes sociales operan como un filtro donde lo extraordinario aparece disfrazado de cotidiano. Un estudio reciente de DIY Investor documentó que el ochenta por ciento de los consejos de trading en TikTok contiene información engañosa, y lo más preocupante es la distorsión de expectativas sobre uno mismo que esos contenidos provocan.

El problema de fondo es que la comparación financiera en redes rara vez produce una mejor decisión. Genera ansiedad, impulsividad o una sensación difusa de fracaso sin fundamento real. Cuando ves a alguien celebrar una ganancia espectacular, tu cerebro procesa esa historia como información útil sobre lo posible, y de ahí salta a lo que tú deberías estar logrando.

Ese salto es automático, y por eso resulta tan difícil de detectar. Nadie publica los meses de pérdidas previos a esa ganancia, ni el contexto patrimonial detrás del riesgo, ni las noches de insomnio posteriores. Tú comparas tu proceso completo, con sus dudas y su lentitud, contra el momento cumbre editado de otra persona, y la conclusión inevitable es que algo estás haciendo mal.

Las finanzas personales son un juego de décadas, de interés compuesto, de decisiones pequeñas acumuladas con el tiempo. Las redes premian lo inmediato, lo espectacular, lo que cabe en sesenta segundos.

Quizá valga la pena hacerte una pregunta sencilla la próxima vez que el feed te deje esa sensación incómoda de estar rezagado. Preguntarte si lo que acabas de ver te ayudó a tomar una mejor decisión o solo te hizo sentir peor con las que ya tomaste. Tu estrategia financiera merece construirse desde la claridad de tu plan de vida, con sus tiempos y circunstancias reales, y desde la distancia necesaria frente a la vitrina editada de alguien más.

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