¿Trabajar hasta los 50 y vivir hasta los 90?

¿Eres de los que sueñan con un retiro temprano acompañado de una vida larga y saludable? Imagina que decides dejar de trabajar a los 50 años y alcanzas los 90, lo cual es factible por los avances médicos y el acceso a tecnología. La dificultad aparece cuando uno hace las cuentas y descubre que esa decisión implicaría sostener cerca de 40 años fuera de la etapa laboral.

La reflexión trasciende el acumular dinero para el retiro. También exige una mentalidad planeadora, con disposición para reinventarse cuando cambian las circunstancias. Las trayectorias profesionales ahora se asemejan a una secuencia de etapas que obligan a ajustar la estrategia conforme evolucionan la economía, la tecnología o los intereses personales.

Una primera dimensión es la empleabilidad. Conviene preguntarse qué habilidades conservan valor en distintos escenarios. Aprender con rapidez, adaptarse y colaborar con otros adquiere especial relevancia en un entorno donde la inteligencia artificial y la automatización avanzan a gran velocidad. Incluso quienes participan en el emprendimiento enfrentan el mismo reto, porque las preferencias de los mercados cambian y empujan a replantear modelos de negocio que hace pocos años parecían sólidos.

El segundo eje es financiero. La cotización formal suele quedar lejos de ofrecer un escenario cómodo cuando la aspiración consiste en dejar de trabajar temprano y, además, vivir muchos años. Ahorrar desde un principio se vuelve indispensable, y hacerlo con disciplina implica posponer parte del consumo presente para favorecer al yo del futuro. A ello se suma la necesidad de tomar buenas decisiones de inversión.

La salud ocupa un lugar central en esta ecuación. Los avances médicos podrían llevarte a vivir hasta los 100 años, aunque el deseo apunta a alcanzar edades avanzadas con buena calidad de vida. La longevidad termina siendo una carrera física y mental. En ese contexto conviene pensar con anticipación en la estrategia de seguros, porque llega un momento en que las primas pueden ser impagables.

Tal vez la pregunta de fondo vaya más allá de la edad a la que uno deja de trabajar. El verdadero desafío consiste en diseñar una vida larga que combine productividad, descanso, aprendizaje y nuevas oportunidades en tiempos diferentes.

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