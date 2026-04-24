El éxito casi siempre empieza lento

¿Cuántas veces has catalogado como “suerte” el éxito de una compañía o el ascenso de un directivo? Desde lejos parece repentino, como si hubiera caído del cielo, y en la narrativa aparecen el talento excepcional, el momento oportuno o el respaldo económico, mientras el trabajo silencioso y persistente que lo sostiene suele quedar fuera del encuadre.

Al estudiar empresas exitosas, Jim Collins describió este patrón como la sensación de “empujar un volante pesado”. El primer impulso exige un gran esfuerzo y apenas logra moverlo unos centímetros. Al insistir con constancia comienza a girar con mayor velocidad, hasta que llega un punto en el que el propio movimiento facilita el siguiente empuje y el sistema entra en una inercia favorable.

Collins plantea que cada organización desarrolla una secuencia particular de actividades que, cuando están alineadas, generan un avance creciente. El valor reside en la interacción acumulada entre acciones coherentes, más que en episodios aislados de intensidad.

En la vida profesional ocurre algo parecido. La reputación que abre puertas se apoya en años de cumplimiento serio, conversaciones bien llevadas, entregables consistentes y criterio probado en situaciones complejas. Desde fuera se percibe como despegue y por dentro fue acumulación paciente de esfuerzo.

Con regularidad sobrevaloramos los giros rápidos y restamos importancia a los procesos construidos día a día. Buscamos estrategias novedosas, iniciativas audaces o atajos que prometen resultados inmediatos, y esa búsqueda drena energía de aquello que realmente transforma, que es la repetición alineada en el tiempo.

Por eso vale la pena detenerse y preguntarse qué prácticas repetimos cada semana que estén construyendo una trayectoria futura, si fortalecemos el criterio mediante preparación constante, si cuidamos la calidad del trabajo, aunque pase desapercibido y si tomamos decisiones financieras que privilegian estabilidad a largo plazo sobre gratificación inmediata.

El progreso profundo rara vez se presenta como avance espectacular. Se vive más bien como una labor ordinaria ejecutada con perseverancia. También conviene diferenciar entre acumulación real que aporta y actividad dispersa que solo mantiene ocupada la agenda.

A veces el volante resulta tan pesado que el mayor desafío consiste en sostener el esfuerzo, justo antes de que el movimiento empiece a notarse. La retroalimentación inicial con frecuencia es tenue y esa etapa pone a prueba la convicción y la paciencia. Ahí, en ese tramo poco visible, suele estarse gestando el verdadero cambio.

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