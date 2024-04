¿Qué es la oniomanía, la nueva forma de adicción que puede provocar ansiedad, estrés y deudas?

¿Al salir de casa siempre regresas con las manos llenas de todo lo que compraste? Esa podría ser una de las señales de que eres un comprador o compradora compulsiva.

Hay quienes tienen la necesidad de adquirir más y más cosas con el clásico pretexto de ‘solo ir a ver’, pero en realidad terminan gastando su dinero y así acaban con sus ahorros o con la quincena en tan solo unos minutos.

Esa ‘manía’ podría ser un trastorno debido a que en casos como esos, tal parece que fuera una necesidad por satisfacer.

Si has notado este tipo de conductas en ti, tal vez debas prestar más atención a ellas para saber cómo solucionarlas y evitar consecuencias graves en un futuro.

El comprar 'sin pensar' podría tratarse de un trastorno. (Nación321/Cuartoscuro)

¿Cómo se llama la enfermedad del comprador compulsivo?

Gabriela Orozco, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que la palabra para definir a los compradores compulsivos es ‘oniomanía’.

De esta forma se describe a quien pierde el control con tal de comprar algo sin que este artículo sea una necesidad básica.

“Este trastorno representa uno de los problemas actuales más graves que tenemos en nuestra sociedad, ya que social y culturalmente se promueve el tener bienes materiales y un estatus que nos hace sentir mejores personas, incluso más atractivos”, de acuerdo con la académica de la UNAM.

Según se ha analizado, este comportamiento ocurre, con mayor frecuencia, en épocas decembrinas. Sin embargo, con las aplicaciones para hacer compras en línea, ahora también es más fácil caer en este tipo de actitudes, ya que todo está al ‘alcance de un clic’.

La sensación de no querer dejar pasar las ofertas sin adquirir algo, podría tratarse de un trastorno relacionado con las compras compulsivas. (Nación321/Cuartoscuro)

¿Qué es un comprador compulsivo?

La UNAM también detalla que no hay quien se salve debido a que en el caso de las mujeres, podrían comprar ropa, zapatos, joyas, maquillaje y cualquier otro artículo; mientras que los hombres se enfocan en gadgets, artículos deportivos o aparatos electrónicos.

Según la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, el comprar compulsivamente podría compararse con una forma de adicción.

La razón tiene que ver con el nombre de “impulsividad” y hace referencia a una característica en la que la persona asegura que no puede detenerse o lo hace sin pensar, sin tener alguna razón por lo que este tipo de conductas también se relaciona con ansiedad, estrés, depresión y conductas antisociales.

Al sentir una gratificación inmediata, generan un perfil neurótico debido a que en el fondo se busca obtener un reconocimiento, aunque sea personal.

Los hombres que compran de forma compulsiva se enfocan en adquirir gadgets o productos electrónicos. (Nación321/Cuartoscuro)

En cambio, cuando no se consigue lo que se quiere comprar, llegan pensamientos ansiosos como: ¿Qué tal que ya no lo encuentro?, ¿Y si ya no vuelve a estar en oferta?, ¿Cómo voy a dejar pasar esa oportunidad?, entre otros.

De acuerdo con la organización Mental Health America, hay 4 etapas de las compras compulsivas y son:

Anticipación: Cuando comienzan los pensamientos y las necesidades. Preparación: Es el momento en que comienzas a buscar las ofertas. Compra: Ocurre cuando se concreta la compra y genera una sensación placentera. Gasto: En ocasiones las personas se sienten tristes de que haya terminado la compra y luego llega la desilusión por ver lo que se gastó.

¿Cómo se ‘curan’ las compras compulsivas?

En realidad no se trata de una cura como tal, sino de controlar este tipo de comportamientos y como parte de los primeros pasos están, el entender y analizar estas conductas.

Para ello es necesario tomar terapia psicológica y de esa forma el especialista decidirá si es necesario ser canalizado con un psiquiatra. En cualquier caso, es necesario aplicar estrategias que ayuden a disminuir esa necesidad por comprar.

Si identificaste alguna de estas señales y consideras que todavía puedes controlarlo, según el banco BBVA estas son algunas recomendaciones para evitar caer en las compras compulsivas:

Haz un presupuesto: El objetivo es que antes de comprar o gastar el dinero en algo, analices si de verdad te alcanza o no.

Investigación: Si hay algo que desees mucho, antes de comprarlo, busca su precio real e identifica si hay una oferta que sea más conveniente.

Si hay algo que desees mucho, antes de comprarlo, busca su precio real e identifica si hay una oferta que sea más conveniente. Compara precios: Para eso ayudará la investigación, pues te mostrará cuáles son los costos y en dónde es mejor adquirir los productos.

Evita compras de último minuto: Al tener la sensación de comprar algo de última hora aumenta también la necesidad de comprar, por eso es mejor hacerlo con calma y así también seguir los pasos anteriores.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda alejarte de las tarjetas de crédito si consideras que eres un comprador compulsivo y no ir de compras si tienes alguna emoción como tristeza, depresión o ansiedad.