UNAM confirma hackeo a sus sistemas informáticos: Descarta extracción de datos personales de alumnos

La UNAM conirmó el hackeo de cinco de sus servidores en el periodo vacacional reciente.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó el hackeo de sus sistemas informáticos universitarios, luego de que desde la noche del martes 6 de enero circulara información relacionada con el ataque que sufrió la institución.

A través de un comunicado de la Dirección General de Comunicación Social (DGCS), la UNAM explicó que el hackeo ocurrió durante el periodo vacacional, con lo que la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC) llamó una “intrusión no autorizada” en los sistemas informáticos.

El primer análisis de la UNAM indica que el hackeo fue sobre 5 de sus 100 mil sistemas informáticos universitarios, y que tras enterarse de ello se activaron los protocolos institucionales de atención a incidentes de seguridad informática, por lo que deshabilitaron los sistemas hackeados.

También agregó que “no hay indicios de extracción de los sistemas de datos personales del alumnado o del personal académico y administrativo, los cuales permanecen seguros, bajo los esquemas de protección institucional”.

Finalmente, la UNAM mencionó que ya trabaja con autoridades locales y federales de ciberseguridad para presentar las denuncias legales y que se realicen las investigaciones correspondientes.

Reportes periodísticos en días recientes explocaron que los sistemas de la UNAM fueron hackeados, y que se tomó el control de la estructura central, aunque la institución aseguró que no tomaron información personal de la comunidad.

Incluso algunas versiones indican que se accedió al control de información de alumnos de la Facultad de Química; sin embargo, la UNAM se redujo a explicar que no tomaron información tras el hackeo, que se suma al que en días recientes sufrió Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como el hackeo a la aplicación del SAT.

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor expuso que desde marzo del año pasado existen carpetas de investigación relacionadas con vulneraciones a la ciberseguridad de la institución.

Se espera que en las próximas semanas la UNAM brinde más análisis del caso e información para confirmar los daños tras el hackeo de 5 de sus 100 mil sistemas.