Cierre de la Línea 3 del Metro: ¿Cuándo terminará la renovación de las 21 estaciones?

En la imagen, renders de cómo quedarán la estación Universidad de la Línea 3 del Metro tras su renovación.

41 mil millones de pesos y 45 nuevos trenes, eso incluye la modernización de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México anunciada por Clara Brugada, jefa de Gobierno, este miércoles 7 de enero.

La mandataria capitalina explicó que la modernización de la Línea 3 del Metro, cuyo primer tramo abrió en 1970, se hará por fases y comenzará con obras en la estación Metro Universidad “a finales de enero o principios de febrero”.

Clara Brugada apuntó que primero se modernizarán los garajes e instalaciones de la terminal Universidad y será hasta finales de julio de 2026 cuando se inicien los trabajos al interior de las estaciones.

Con este cronograma, el Gobierno de la CDMX evitará que el cierre de la Línea 3 del Metro ‘choque’ con la celebración del Mundial 2026. El Estadio Azteca al sur de la capital recibirá cinco partidos, incluyendo la inauguración entre México y Sudáfrica.

¿Cuándo concluirá la modernización de la Línea 3 del Metro?

Clara Brugada adelantó que los trabajos de renovación de las estaciones de la Línea 3 del Metro concluirán tentativamente “a finales de 2028″.

Uno de los puntos más complicados de la modernización de la Línea 3, que conecta al norte con el sur de la Ciudad de México, será la compra de 45 nuevos trenes. “Los trenes no son rápidos, los hacen, y se calculan dos años para la entrega”, aclaró Brugada.

Cierre de la Línea 3: ¿Habrá operativo especial para alumnos de la UNAM?

La renovación de la Línea 3 comenzará en el Metro Universidad. Inaugurada en 1983, la estación es base de las rutas del Pumabús que conectan con toda Ciudad Universitaria.

Al respecto, Clara Brugada declaró que la Secretaría de Movilidad y el Metro de la CDMX trabarán en un plan “para afectar lo menos posible” a los miles de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Entendemos lo que significa, pero estaremos buscando un esquema. Se ha aprendido mucho de la (renovación de la) Línea 1. Queremos mejorar lo más posible para esta renovación de la Línea 3 del Metro”, destacó.

¿Cómo quedará el Metro Universidad tras renovación?

El Gobierno de la Ciudad de México compartió imágenes de cómo quedará la estación tras los trabajos de modernización.

La terminal Universidad de la Línea 3 del Metro recibirá siete escaleras mecánicas exteriores nuevas; cuatro escaleras mecánicas interiores nuevas; dos nuevos andenes laterales; un nuevo elevado exterior, y se renovarán sus cinco elevadores.

Además, se construirán nuevas estaciones que conectarán con:

Línea 14 del Trolebús, ruta CU - CETRAM Huipilco.

Línea 4 del Cablebús de CU a Tlalpan.

CETRAM Universidad: 10 rutas de transporte concesionad y una de servicio de RTP.

Los trabajos del Nodo Conecta para el Mundial 2026 también incluirán un estacionamiento para 200 bicicletas y la reubicación de más de 140 comercios en Metro Universidad.