Tu celular ya es tu pase al Metro: ¿Cómo obtener la nueva Tarjeta de Movilidad digital de la CDMX?

Con la Tarjeta de Movilidad digital, el teléfono funcionará como pase de entrada en torniquetes y validadores, de la misma forma en que opera la tarjeta plástica. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

Por si se te olvidó echar tus tarjetas en la cartera. El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) en formato digital, una herramienta que permite a las personas usuarias ingresar a diversos sistemas de transporte público con tan solo acercar su celular a los lectores de acceso.

Este nuevo formato de la Tarjeta de Movilidad ya está disponible a partir de este martes 9 de diciembre en la App CDMX.

La nueva Tarjeta MI está orientada a sustituir gradualmente la tarjeta física, siempre que los dispositivos móviles cuenten con tecnología NFC para su funcionamiento.

¿En qué transportes públicos de la CDMX se podrá usar la Tarjeta MI digital?

Según el Gobierno de la Ciudad de México, la Tarjeta de Movilidad Integrada en su versión digital podrá utilizarse en varios medios de transporte público que operan en la capital del país, como:

Metro

Metrobús

Cablebús

Trolebús

Tren Ligero

En el caso de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) todavía no está integrada al sistema digital, aunque las autoridades estiman que su incorporación se concrete durante los primeros meses de 2026, específicamente entre enero y febrero.

¿Cómo se obtiene la Tarjeta de Movilidad digital de la CDMX?

Para obtener la tarjeta digital es necesario seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la App CDMX

Contar con una cuenta Llave CDMX

Acceder al apartado “Recarga Tarjeta”

Activar el chip NFC del celular

Seleccionar la opción “Tarjeta Virtual”

Realizar una recarga mínima de 15 pesos

Ya con la Tarjeta de Movilidad digital, el teléfono funcionará como pase de entrada en torniquetes y validadores, de la misma forma en que opera la tarjeta plástica.

Para que esto sea posible, el dispositivo debe contar con sistema operativo Android o Huawei, así como con tecnología NFC activa. Por el momento, los dispositivos iPhone no son compatibles con esta función.

¿Cómo se recarga la tarjeta de Movilidad digital de la CDMX

La tarjeta MI digital puede recargarse directamente desde la App CDMX, ya sea con tarjeta bancaria o mediante el sistema de pagos CoDi, lo que permite a las personas usuarias mantener saldo disponible sin necesidad de acudir a puntos físicos de recarga.

Además, permite consultar el saldo en tiempo real, revisar las rutas y frecuencias de los distintos sistemas de transporte, así como localizar las unidades en circulación desde el celular. Esto facilitará la planeación de trayectos y mejora la experiencia de movilidad de los usuarios.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el objetivo es consolidar un sistema de movilidad inteligente que permita a los usuarios planificar trayectos desde el celular.

Hasta el momento se han emitido más de 60 mil tarjetas virtuales, lo que representa un avance hacia una movilidad más ágil, segura y tecnológica.

¿Qué otras novedades tendrá la App CDMX?

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación de la nueva versión de la App CDMX, que integra la Tarjeta MI digital como parte central del ecosistema de servicios.

Entre las novedades que tendrá la aplicación destacan una nueva imagen visual con el ajolote como emblema, el reordenamiento de funciones en seis categorías, y la inclusión de información sobre el Tren Interurbano México–Toluca, Ecobici y las Utopías.

De igual forma se mantienen funciones como el botón de emergencia, la conexión directa con policías de cuadrante, el acceso a Locatel y la plataforma SUAC para reportes ciudadanos.

De acuerdo con Ángel Tamariz Sánchez, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), la App CDMX registra actualmente 10.3 millones de descargas y 2.2 millones de usuarios activos mensuales.