Ya habrá botón de pánico en transporte público de CDMX: ¿Qué dijo Clara Brugada sobre esta medida?

La jefa de gobierno Clara Brugada presentó el programa "Ruta libre de violencia contra las mujeres".

El Gobierno de la Ciudad de México propone instalar botones de pánico en las unidades de transporte público, los cuales ayudarán a que patrullas de policía lleguen rápido en caso de delito, según informó la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

Esta estrategia forma parte de la Ruta Libre de Violencia contra las Mujeres.

“Cada sistema de transporte concesionado tendrá un mecanismo para actuar en contra de la violencia hacia las mujeres”, destacó Brugada al presentar 15 acciones para cumplir su proyecto, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Entre esas acciones se encuentra la instalación del botón de pánico en las unidades de transporte. Estos botones tendrán comunicación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y con ellos se busca reducir los casos de acoso en el transporte público.

Sin embargo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, no explicó qué unidades de transporte tendrán el botón ni cuando se comenzará con dicha medida.

Las 15 medidas que promoverá en favor de las mujeres en la Ciudad de México son las siguientes.

Difundir de forma permanente la campaña Si Te Tocan Nos Tocan .

. Presentar un protocolo de actuación.

Promover una cultura de cero tolerancia a la violencia.

Fomentar entornos seguros dentro de las unidades de transporte .

. Impulsar acciones preventivas para evitar el acoso.

Colocar información visible para el actuar de las mujeres.

Respetar la señalización institucional.

Mantener la iluminación, limpieza y operación adecuada de las unidades.

Dar aviso ante cualquier situación de riesgo.

Capacitación de masculinidades a todo el personal que opera transporte público.

a todo el personal que opera transporte público. Instalar módulos de atención integral contra la violencia hacia las mujeres en algunos Cetram.

Tener un botón de pánico para que llegue una patrulla a atender el delito.

Garantizar el manejo de manera responsable.

La instalación de caminos de mujeres libres y seguras para llegar a los Cetram .

. Fomentar la participación de las mujeres conductoras en el transporte público.

Clara Brugada adelantó que la idea es revisar mes con mes las acciones de la estrategia y su avance, para garantizar condiciones de seguridad para las mujeres que usan el transporte público en la capital.

Con información de Quadratín CDMX.