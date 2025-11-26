‘Bajaaaaan’ los Jarritos: Camión de refrescos se va por la ‘bajada del diablo’ y daña una casa (Video)

El accidente del camión de refrescos Jarritos provocó el derrame de los productos. (Foto: X Javier López Casarín)

Un camión de refrescos Jarritos protagonizó un fuerte accidente, la noche de este miércoles 26 de noviembre, en una de las calles más peligrosas de la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Fue en la pendiente de la calle Paso Florentino, conocida popularmente como ‘la bajada del diablo’, en la colonia Ampliación La Cebada, donde el camión patinó sin control, se llevó varios postes, hizo un hoyo en una casa y dañó parte de la estructura urbana.

El percance ocurrió alrededor de las 19:15 horas, cuando el chofer del camión repartidor de Jarritos perdió el control de la pesada unidad, aparentemente porque había llovido y el pavimento estaba mojado, sumado a que la pendiente es considerada una de las más peligrosas de toda la capital.

En un video que circula en redes sociales se aprecia cómo el camión se desliza en la bajada, se va contra una casa a la que le hace un boquete y termina metros abajo chocando contra la banqueta, mientras decenas de cajas vuelan fuera de la unidad y varios refrescos explotan por el golpe.

Por lo que al punto arribaron policías y una unidad de Protección Civil, cuyos rescatistas, reportan, atendieron a cuatro personas del domicilio y a los tripulantes del vehículo.

“Se brindó apoyo a tres personas, de 85, 78 y 35 años. Además de un hombre de 25 años, policontundido“, explicó el alcalde Javier López Casarín.

Las autoridades locales informaron que Protección Civil trabajó para limpiar el aceite que tiró el camión y evaluó posibles daños estructurales en la vivienda; sin embargo, se determinó que la estabilidad de la construcción de dos niveles no estaba comprometida.

Apenas en septiembre pasado se viralizó un video que parecía ser inteligencia artificial, pero resultó ser real. Se trató de un camión de refrescos Jarritos que fue ‘devorado’ por un socavón en la alcaldía Iztapalapa.

¿Qué es y dónde está la ‘bajada del diablo’?

‘La bajada del diablo’ de la calle Paso Florentino es la pendiente que también es conocida por los vecinos como ‘la montaña rusa’, debido a que constantemente se presentan accidentes en este lugar, sin importar si el piso está seco o mojado, ya que su inclinación está muy marcada.

Su fama ha trascendido a través de las redes sociales, principalmente en Tiktok, donde usuarios comparten los constantes choques de los vehículos que se atreven a desafiar la pendiente, y pese a que vecinos han pedido una solución, hasta el momento la calle se mantiene con el mismo grado de peligrosidad.