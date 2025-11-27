Brugada investiga al bloque negro que estuvo en marcha de la Generación Z: ‘Se indaga quién está detrás’

A dos semanas de la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre, cuando grupos de choque del llamado bloque negro protagonizó actos de violencia, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que ya se indaga a través de una comisión planteada por el Congreso.

“Ayer se plantearon en el Congreso de la Ciudad, justamente esta información, de quiénes están atrás del bloque negro, qué partido político, qué personajes y cómo es que convocaron a gente de diversos lugares”, dijo en la mañanera del pueblo de este jueves.

Durante la presentación de los avances para el Mundial 2026, abundó que dicha Comisión de Investigación fue aprobada por el Congreso y tendrá que continuar la investigación la Fiscalía.

“Como lo dijimos siempre, fue una movilización que tuvo detrás una convocatoria, que como sabemos, aquí en la ciudad siempre va a haber libertad de expresión, venga de donde venga.

Pero lo importante es que no haya violencia y lo que sucedió ese día, pues sí fue –como coincido con los diputados con esa información– que fue financiada por grupos con nombre y apellido y le tocará a la Fiscalía investigar más allá”, reiteró.

La gran mayoría en marcha de la Generación Z no eran jóvenes: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que a la movilización de la Generación Z acudieron muy pocos jóvenes y señaló que fue impulsada por la oposición.

Vimos que la gran mayoría no eran jóvenes de la Generación Z, habían jóvenes pero la mayoría no lo eran, vimos caras conocidas de la Marea Rosa", declaró la mandataria federal.

Reiteró que la convocatoria a la marcha fue realizada por actores políticos del Partido Acción Nacional (PAN), mismos que no asistieron al Zócalo el pasado sábado 15 de noviembre.

Se promovía la idea de que eran jóvenes pero se mostró cómo en realidad había un impulso de cerca de 90 millones de pesos desde la oposición y el apoyo de un empresario", afirmó Sheinbaum Pardo.

Luego de mencionar que fue un acto impulsado y reiterar que su administración escucha las demandas pacíficas de los jóvenes, la titular del ejecutivo aseveró que la plancha del Zócalo no se llenó.

“Es falsa esta idea de que los jóvenes están en contra de la transformación. A diferencia del 2023 que la Marea Rosa llenó el Zócalo y ahora no lograron hacerlo”, concluyó la presidenta.