Marcha 25N se desarrolla en un ambiente de respeto y tranquilidad

Como parte de las movilizaciones realizadas en la ciudad por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, conmemorado los días 25 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informa que el contingente que partió desde diversos puntos del centro de la capital con dirección al Zócalo contó con una afluencia de 1000 personas y concluyó con saldo blanco.

Para garantizar la seguridad de las manifestantes y demás personas usuarias de la vía pública, así como de los establecimientos comerciales, su personal y sus clientes, la SSC desplegó un operativo de protección y contención con 600 mujeres policías que dieron acompañamiento a la distancia y portaron su equipo de protección personal.

Además, los policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó los cierres y desvíos a la circulación vehicular durante el paso de los contingentes en las vialidades afectadas.

Por su parte, el Grupo de Diálogo y Convivencia, integrado por servidoras y servidores públicos de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPyBG), la Dirección General de Gobierno (DGG), la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH), la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (SEUNADIS), el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPI), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) y de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), acompañaron durante su recorrido a las integrantes de la movilización para priorizar el diálogo y establecer acuerdos ante posibles conflictos.

La marcha contó también con la presencia de personal de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Durante el recorrido, un grupo de aproximadamente 20 mujeres con el rostro cubierto, marcharon de manera tranquila sin registrar incidentes ni afectaciones mayores al paso de la movilización.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, reafirma su compromiso de garantizar el sano desarrollo de niñas y mujeres con la construcción de entornos libres de violencia, a la vez que reconoce y defiende el derecho a la libre manifestación en la capital.