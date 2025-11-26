Policía bancaria es apuñalada por otro agente en tienda comercial de CDMX; agresor fue detenido

Una agente de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) fue herida a manos de otro policía en una tienda departamental ubicada sobre avenida San Jerónimo, en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que el ataque fue con un arma punzocortante y ocurrió mientras la oficial realizaba labores de vigilancia en el establecimiento.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la uniformada de la Policía Bancaria se encontraba en su servicio de vigilancia en el establecimiento, cuando tuvo una discusión con otro policía, quien la agredió físicamente con una navaja.

Paramédicos que llegaron al sitio valoraron a la mujer policía; debido a que presentaba una herida en el cuello, fue trasladada a un hospital para su atención médica especializada.

El policía señalado como probable responsable del ataque, quien presuntamente se provocó lesiones en las muñecas y el cuello, fue hallado en calles aledañas y fue llevado a otro hospital para su atención médica definitiva, bajo custodia policial.

La SSC destacó que los hechos del ataque contra la agente fueron informados al Ministerio Público correspondiente y que la autoridad definirá la situación jurídica del detenido.

Asimismo, personal de la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa (DSEC) de la PBI y de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC también tomaron conocimiento para las indagatorias internas y colaborar con las autoridades ministeriales en este caso.

La Unidad Especializada de Género brindará acompañamiento psicológico y asesoría legal tanto para la agente como para su familia.

El ataque contra la agente de la policía bancaria ocurrió este miércoles, un día después de que se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Precisamente en el marco de este día, la Secretaría de Gobernación lleva a cabo actividades en 16 días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, campaña que forma parte de ONU Mujeres.