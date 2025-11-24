Le dispararon en la cabeza y le robaron el arma: Detienen a presunto implicado en asesinato de policía

Erasmo 'N' sería uno de los responsables del asesinato a un policía en la GAM.

Dos presuntos delincuentes fueron detenidos en la alcaldía Gustavo A. Madero, uno de ellos relacionado con el asesinato de un policía de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país informó que este lunes 24 de noviembre fue detenido Erasmo ‘N’, quien sería uno de los autores materiales del asesinato, así como el responsable de robarle el arma al policía.

Pablo Vázquez, titular de la SSC, reveló que Erasmo ‘N’ cuenta con antecedentes delictivos por robo en distintas modalidades, aunque se desconoce si forma parte de alguna célula delictiva en particular.

La detención ocurrió en la colonia Ampliación Malacates, donde Erasmo ‘N’ fue detenido con el arma robada al elemento de la SSC asesinado, además de que fue detenido Germán ‘N’, quien sería uno de sus cómplices.

A ambos les incautaron 11 cartuchos útiles, mariguana y celulares. Por ello, fueron remitidos al Ministerio Público, y se espera que en los próximos días se determine su situación jurídica.

Objetos incautados a delincuentes en la GAM, incluida la pistola de un policía de la SSC. (SSC)

¿Qué sabemos del asesinato de un policía en CDMX?

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de noviembre en las calles Venustiano Carranza y Allende, esto en la colonia Valle Madero de la GAM.

El policía que fue víctima de Erasmo ‘N’ acudió al lugar de los hechos para atender el robo a un establecimiento, y fue ahí donde le dispararon en la cabeza, además de quitarle su arma, para después escapar en moto.

Los efectivos de la SSC, al llegar al lugar de la GAM donde ocurrió el hecho violento, encontraron al policía herido y solicitaron atención médica. Fue trasladado a un hospital, pero ante una serie de complicaciones de salud hubo un segundo traslado, este en helicóptero, a un centro de especialidades, donde falleció dos días después del ataque.

Labores de inteligencia de la SSC en la GAM determinaron que hubo dos personas implicadas en el asalto a la tienda, así como en el asesinato del policía, siendo Erasmo ‘N’ uno de ellos.

Casi dos semanas después, y luego de identificar la zona de movilidad de Erasmo ‘N’, se realizó un operativo en el que lograron su detención mientras manipulaba bolsas de mariguana y tras su intento de huída.

Aún se desconoce quien es el otro responsable del asesinato del policía, así como los delitos por los que se acusa a Germán ‘N’.