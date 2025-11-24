Alumnos de CCH Sur son enviados a recorridos para evaluar seguridad, pese a desacuerdo estudiantil

En el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur se hará el reforzamiento a las medidas de seguridad del plantel, luego de un ataque con arma blanca a un alumno.

Los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur desmintieron que hayan regresado a clases y denunciaron que los alumnos de primer ingreso son enviados a recorridos para probar la seguridad en el plantel.

Dichas afirmaciones se dieron a conocer a través de una manta que fue colocada afuera de la escuela este lunes 24 de noviembre.

“Querían enviar a alumnos de primer semestre a ‘probar’ las medidas de seguridad, ellos estuvieron dos semanas en el plantel”, dice parte del texto en la manta.

Los alumnos aseguraron que la decisión del regreso fue unilateral debido a que no hubo consenso entre los alumnos, trabajadores y profesores, por lo que acusaron que la información está manipulada.

Esto sabemos de los recorridos en el CCH Sur

En los recorridos se tomaron fotografías y aseguraron que la comunidad consideraba que el plantel es 100 por ciento seguro para el regreso a clases.

Sin embargo, los estudiantes acusaron que es falso que haya condiciones de seguridad por las siguientes razones:

Los botones de pánico fallan.

fallan. No se cumplió con el aumento de personal de vigilancia.

La instalación de la luminaria no está completa.

no está completa. Solo hay un detector de metales.

Dichos recorridos no significa que se reanuden las clases, sino que se evaluarán las medidas para las clases presenciales, según precisó el CCH Sur en un comunicado.

“Estos recorridos buscan fortalecer la confianza y colaboración entre todos los integrantes de esta comunidad, incluyendo a los padres de familia, para que trabajemos juntos en generar un ambiente seguro”, detalló el plantel.

¿Qué dijo el CCH Sur sobre el regreso a clases?

En un comunicado, el CCH Sur anunció que a partir de este lunes 24 de noviembre se realizarían los recorridos informativos en las instalaciones para que los estudiantes conozcan las mejoras en infraestructura y seguridad en el plantel.

Este sería el programa de los recorridos a los que convocó el CCH Sur:

Lunes 24 de noviembre: Alumnos y profesores de quinto semestre.

Alumnos y profesores de quinto semestre. Martes 25 de noviembre: Estudiantes y maestros de tercer semestre.

Miércoles 26 de noviembre: Alumnos y profesores de primer semestre.

Los horarios serían de 9:00 a 13:00 horas para el turno matutino y de 15:00 a 19:00 horas para el turno vespertino, como parte de la revisión de los protocolos de seguridad.

Dicha situación y recorridos ocurren tras el ataque de un alumno en el CCH Sur luego de que asesinara a otro estudiante y lesionara a un trabajador del plantel.