‘Desplumado y sin piernas’: Detienen a ladrón por robar 12 mil 800 pesos en paquetes de pollo congelado

Un hombre intentó robar 73 paquetes de pollo en una tienda de la GAM.

¿Sus amigos le dicen ‘el zar del pollo’? Un hombre fue detenido en la Gustavo A. Madero, Ciudad de México, tras robar 73 paquetes de carne congelada este miércoles 3 de septiembre.

El botín que intentó robar el hombre de 30 años equivale a unos 12 mil 800 pesos, es decir que cada uno de esos paquetes tenían un precio de 175 pesos en promedio, presuntamente de la marca Pilgrims, según muestran los paquetes.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), este hombre era trabajador de una empresa de reparto, y tras entregar mercancía a una tienda de autoservicio ubicada entre la Calzada de Guadalupe y la calle Victoria, en la colonia Tepeyac (afectada por los socavones en la GAM), fue que cometió el intento de robo.

Según el testimonio de la trabajadora de la tienda, el repartidor les entregó los paquetes de pollo congelado; sin embargo, luego intentó sustraer los paquetes y fue retenido por la empleada.

Los policías de la Ciudad de México llegaron al lugar luego de que fueran requeridos por la mujer, quien les explicó la situación, y tras una revisión preventiva, encontraron los 73 paquetes de pollo que intentó robar.

Al ser interrogado, ‘el zar del pollo’ se contradijo sobre la procedencia y el destino de la mercancía que intentaba robarse de la tienda.

Luego de que no pudo justificar el origen del pollo que intentaba robar, el hombre ladrón de pollo de 30 años fue presentado ante el Ministerio Público, donde se le abrirá una carpeta de investigación.

Por ahora, se desconoce si el hombre formaba parte de alguna célula criminal, o si sus robos de pollo forman parte de una serie una serie de delitos que cometía desde su trabajo. Por ahora, se desconoce la empresa de la que formaba parte y por la que administraba los paquetes de carne congelada.