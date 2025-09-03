Vete en Metro, en su aniversario 56: Hoy No Circula para este jueves 4 de septiembre en CDMX y Edomex

Los vehículos con engomado verde no pueden circular este jueves en el área metropolitana. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El programa Hoy no Circula se llevará a cabo, como es habitual, este jueves, 4 de septiembre, en la Ciudad de México y en las áreas metropolitanas del Estado de México, día en que se cumplen 56 años de la inauguración de la Línea 1 del Metro capitalino.

Esta restricción vehicular, que se aplica de 5:00 a 22:00 horas, tiene el objetivo de mitigar la contaminación y mejorar la calidad del aire en la región metropolitana del Valle de México.

Se recomienda a los conductores que verifiquen la viabilidad de circulación de sus vehículos para evitar sanciones.

¿Qué autos no podrán circular este 4 de septiembre?

Los automóviles con engomado verde y terminación de placas 1 y 2 tendrán un descanso obligatorio durante todo el día. Esta normativa afecta a aquellas unidades que utilizan hologramas de verificación 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) enfatiza que los vehículos foráneos que presenten estas especificaciones también deberán abstenerse de transitar por las rutas designadas. La única excepción son los automóviles que cuenten con holograma 00 y 0, los cuales pueden circular todos los días de la semana.

Para facilitar el cumplimiento de las reglas, los automovilistas pueden comprobar la situación de su vehículo mediante la página web oficial o la aplicación móvil de la CAMe.

Hoy No Circula

Horario y áreas de aplicación del programa

Esta normativa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios vecinos del Estado de México.

La regulación vehicular comienza desde muy temprano por la mañana y se extiende hasta la noche, favoreciendo un control más eficiente del tránsito en la metrópoli.

Municipios afectados por la restricción

Los siguientes municipios del Estado de México están bajo esta restricción vehicular: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

Asimismo, incluye Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. Por añadidura, se aplica también en Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Estas localidades constituyen el área metropolitana, donde las autoridades están en constante vigilancia para asegurar que se cumpla con el programa.

Multas por incumplimiento del Hoy No Circula:

Los conductores que no sigan las normas establecidas tendrán que pagar una multa de hasta 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización). Con el valor actual de 113.14 pesos por UMA, esto podría traducirse en una sanción máxima de 3,394.20 pesos.

Si se infringe la normativa, la multa puede incrementarse, ya que el vehículo será remolcado al corralón. En este caso, el dueño tendrá que afrontar gastos adicionales por arrastre y almacenamiento.

Para saldar la multa, los infractores deberán imprimir su boleta desde la Secretaría de Finanzas e iniciar el proceso de pago. Este se puede realizar en bancos autorizados o en tiendas de autoservicio. Los vehículos seguirán retenidos hasta que se complete el pago correspondiente.

¿Qué engomado y qué placas no tienen permitido circular?

El calendario semanal regula la circulación vehicular de acuerdo al color del engomado y el último dígito de la placa. Los martes pertenecen al engomado rosa, terminación 7 y 8; los miércoles a los rojos con 3 y 4; y los jueves a los verdes con 1 y 2.

Los vehículos con engomado azul y placas 9 o 0 deben descansar los viernes. Para cerrar la semana, los lunes se limita la circulación de los automóviles con engomado amarillo y terminación 5 y 6.

La restricción se aplica dentro de un horario definido de 5:00 a 22:00 horas. Todos los domingos, los vehículos pueden circular sin restricciones, salvo que haya una contingencia ambiental de carácter extraordinario.

Hoy no circula [Fotografía. Secretaría de Medio Ambiente CDMX]

Exenciones y permisos especiales: ¿Qué vehículos aplican?

Los vehículos completamente eléctricos y los híbridos sin emisiones contaminantes, así como las matrículas de autos antiguos, las motocicletas y los cortejos fúnebres, cuentan automáticamente con el holograma exento, permitiéndoles circular todos los días de la semana. Esto refuerza el compromiso hacia una movilidad sostenible en el área metropolitana.

La CAMe también contempla situaciones específicas a través de permisos especiales. Los dueños de vehículos que transporten a personas con discapacidad pueden solicitar un permiso para circular libremente, al presentar la documentación médica pertinente.

Los servicios de emergencia, como ambulancias y unidades de protección civil, tienen exenciones permanentes. Del mismo modo, los vehículos destinados a transporte escolar poseen autorizaciones especiales durante el ciclo lectivo.

El pase turístico facilita la circulación a visitantes forasteros por un máximo de 14 días consecutivos, con el trámite realizado en línea a través del sitio oficial.

Restricciones para vehículos foráneos

Los vehículos que provienen de otras entidades están sujetos a restricciones específicas en la Zona Metropolitana del Valle de México. Estas limitaciones son efectivas de lunes a viernes entre 5:00 y 11:00 horas, de acuerdo al último dígito de sus placas.

Los sábados, estas unidades no pueden circular desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin importar la terminación de las placas. Esta iniciativa busca regular el flujo vehicular que proviene de otros estados.

Los conductores de vehículos foráneos deben obtener su verificación vehicular si van a ingresar a la ZMVM por más de dos días. Aquellos que vienen de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala están sujetos a los mismos requisitos que los vehículos locales, dado que forman parte de la Megalópolis.

Verificación vehicular y diversos tipos de hologramas

Cada constancia de verificación para vehículos automotores define las condiciones de circulación permitidas. En 2025, el holograma doble cero 00 permite la circulación todos los días durante dos años, mientras que el holograma cero otorga esta libertad por un periodo de seis meses.

Para gestionar de manera adecuada las emisiones contaminantes, el holograma uno limita la circulación un día entre semana y dos sábados al mes a los números nones y pares de holograma respectivamente. Siguiendo normativas más estrictas, el holograma dos restringe el tránsito un día laboral y todos los sábados.

Los vehículos registrados en la Ciudad de México llevan a cabo su verificación conforme al color del engomado y la cantidad de veces necesaria cada semestre. Esta regulación garantiza un flujo ordenado en los centros autorizados, permitiendo así un servicio más eficiente para la ciudadanía.

Medidas durante contingencias ambientales (Doble Hoy No Circula): ¿Qué vehículos están incluidos?

Cuando se presentan episodios de baja calidad del aire, la CAMe impone restricciones adicionales para resguardar la salud pública. Esta medida se activa cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos en el IMECA.

El Doble Hoy No Circula entra en efecto de forma automática. Con esta normativa, se duplica la cantidad de vehículos que deben permanecer fuera de circulación, abarcando también a algunos con holograma 0.

Las autoridades también establecen restricciones para industrias y actividades al aire libre. Se limita el uso de solventes, pinturas y combustibles que generen emisiones nocivas. Los vehículos de carga no tienen permitido circular entre 6:00 y 10:00 horas, a excepción de aquellos que están dentro del programa de autorregulación.

Consulta el estado del programa y calendario en tiempo real

La plataforma digital oficial de la CAMe ofrece información en tiempo real sobre el estado del programa. Los conductores pueden acceder a través de www.hoynocircula.cdmx.gob.mx o mediante las aplicaciones móviles disponibles para iOS y Android.

El portal permite a los usuarios verificar restricciones según la placa, explorar mapas interactivos de las áreas reguladas y recibir notificaciones sobre modificaciones en el programa. La información se actualiza cada 60 minutos.

Además, los usuarios pueden activar alertas personalizadas a través de WhatsApp enviando un mensaje al número oficial 55-5278-2424. Este servicio está disponible las 24 horas y proporciona información sobre cambios extraordinarios en el programa.