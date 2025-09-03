¿Habrá nuevo diluvio en CDMX? Este es el pronóstico del clima para HOY 3 de septiembre

Este miércoles también se esperan lluvias en la Ciudad de México; se recomienda a la población estar pendiente de las actualizaciones para conocer la intensidad de las lluvias. (Cuartoscuro)

Luego de varias horas de lluvia en la Ciudad de México, con encharcamientos, inundaciones y caos por la acumulación de agua, este miércoles 3 de septiembre el día inició con cielo más despejado.

Sin embargo, el clima soleado podría mantenerse solo durante algunas horas antes de que las lluvias regresen a la capital del país.

El pronóstico para este miércoles 3 de septiembre de 2025 indica lluvias fuertes, con potencial para afectar significativamente la movilidad y las actividades cotidianas de los ciudadanos.

¿A qué hora empezará a llover en la CDMX este miércoles 3 de septiembre?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias fuertes en la Ciudad de México, con acumulaciones estimadas entre 25 y 50 milímetros. Durante la mañana, se espera cielo medio nublado y ambiente fresco. Por la tarde, el cielo se nublará por completo y aumentará la posibilidad de chubascos intensos.

La temperatura mínima se prevé entre 12 y 14 grados centígrados, y la máxima entre 22 y 24 grados.

Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las lluvias podrían comenzar a partir de las 15:00 horas y extenderse hasta la medianoche.

Tlaloc provoca diluvio que ocasionó caos en la CDMX el 2 de septiembre

Durante las primeras horas del martes 2 de septiembre, fuertes lluvias azotaron diversas alcaldías de la Ciudad de México. Se registraron inundaciones en vialidades principales, caída de árboles, cortes eléctricos y suspensión temporal del servicio en estaciones del Metro como Pantitlán y Agrícola Oriental.

Las afectaciones fueron más severas en el oriente de la ciudad, donde el agua superó los 40 centímetros en algunos puntos.

Equipos de emergencia atendieron reportes de autos varados, viviendas anegadas y personas atrapadas en zonas bajas. También se activaron alertas amarillas, naranjas en al menos nueve alcaldías y púrpura en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Como consecuencia, miles de personas enfrentaron complicaciones para regresar a casa, con retrasos prolongados en el transporte público y circulación vehicular paralizada en varios puntos clave.

El temporal de lluvias 2025 ha provocado estragos significativos para familias, quienes en algunos casos perdieron parte de su patrimonio por las inundaciones o las condiciones de las diferentes vialidades, que presentan baches y socavones por las malas condiciones del drenaje.

Sobre esto último, el gobierno capitalino pide a la ciudadanía esperar a que termine la temporada de lluvias para que comiencen los trabajos de repavimentación en gran parte de la ciudad.