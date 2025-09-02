¡No hizo un ‘Roberto Madrazo’! Diputada de Morena niega trampa en Maratón de CDMX

Alejandra Chedraui Peralta aclaró por qué no hizo completo el Maratón CDMX 2025 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Instagram @alejandrachedrauiperalta, Cuartoscuro).

¿Dejó ‘escuela’ el excandidato presidencial Roberto Madrazo? La diputada morenista Alejandra Chedraui Peralta presumió fotos mediante redes sociales en el Maratón de la Ciudad de México pero no hay registro de sus primeros kilómetros.

En el Maratón de Berlín de 2007, Roberto Madrazo hizo trampa. El exgobernador de Tabasco corrió los primeros 20 km. pero salió de la pista y reapareció nuevamente al km. 35. El excandidato presidencial registró un tiempo de 2:41:42 horas. Al cruzar la meta, alzó los brazos y recibió la presea de participante pero videos desnudaron lo ocurrido.

En este caso, la presidenta de la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados salió a las 12:10:55, de acuerdo con el registro extraoficial de la aplicación oficial del Maratón. Sin embargo, no hay marcas temporales ni de ritmo en los primeros 5, 10 y 15 km.

Su ritmo promedio cuenta con un registro a partir del ‘check’ en los 20 km y cada 5 km. hasta la meta. Según los datos, no registró un tiempo oficial como parte de su participación.

Estos registros se hicieron tendencia mediante redes sociales, por lo que varios usuarios se acercaron a sus cuentas para preguntarle qué es lo que había pasado y ella aclaró lo ocurrido el pasado domingo.

Diputada de Morena explica por qué no corrió el maratón completo

La diputada morenista Alejandra Chedraui Peralta apareció unas horas después de que comenzara a comentarse en X qué pasó con ella en el Maratón CDMX. De acuerdo con un clip que subió en sus historias de Instagram, no se trató de una trampa, simplemente no corrió todo el maratón.

“Me están preguntando por qué no acabé los 42 km. del Maratón de la Ciudad de México”, contó. “Les cuento que nunca he corrido un maratón, apenas empecé a correr hace 6 meses y estoy entrenando”, agregó.

De acuerdo con la morenista, “como varios corredores”, quiso aprovechar la realización del evento en la capital para “correr una distancia larga”, que le impuso su entrenador y fue exclusivamente el tramo que realizó en la carrera.

“Sí, subí videos a mis historias, estaba corriendo la distancia que me tocaba y simplemente fueron los kilómetros que corrí”, defendió.

Además aclaró que no había presunción alrededor del evento deportivo: “En ningún momento presumí un tiempo, una medalla, ni mucho menos. Sólo quería contarles por qué es que no corro los 42 completos”, expresó.

Nacida el 2 de febrero de 1989 en Cuajimalpa (Ciudad de México) y formada con licenciatura en Mercadotecnia, Alejandra Chedraui Peralta es diputada de la LXVI Legislatura por el principio de representación proporcional desde agosto de 2024.

De acuerdo con el perfil curricular de Alejandra Chedraui Peralta, es dueña de la florería ‘Flor de Limonero’, además de que ejerció varios puestos en el ámbito de la publicidad entre 2011 y 2021.

Entre 2015 y 2018, tuvo el cargo de Regidora de Huixquilucan en Estado de México y de 2018 a 2021 fue Secretaria Técnica del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Huixquilucan, Estado de México.

Como militante de el Partido Verde Ecologista de México fue Integrante del Consejo Político Nacional y Estatal entre 2021 y 2024. En septiembre del año pasado cambió de partido cuando el PVEM cedió 15 diputados a Morena.