Diputada de Morena recomienda usar IA para solo leer resumen de las iniciativas: ‘Actualícense’

¡Qué modernidad! La Inteligencia Artificial está en las escuelas, las empresas y ahora también hace el trabajo de los legisladores que en lugar de leer un documento extenso con una iniciativa, piden a ChatGPT un resumen para votar a favor o en contra.

Olga Leticia Chávez Rojas, diputada federal de Morena, compartió un secreto para estar enterada de los que dicen los extensos documentos con reformas importantes a las leyes de México, sin la necesidad de leerlos y analizarlos por completo.

El truco está en pedir a la inteligencia artificial simplificar su trabajo legislativo.

“Ya basta que nos estén diciendo que no leímos las iniciativas y que el dictamen no lo hemos leído, 205 páginas tiene el dictamen. Creo que estos personajes del PRI no se han actualizado. Hasta ahorita no han mencionado los avances que ha tenido la ciencia, si nosotros metemos esta iniciativa en una Inteligencia Artificial no lo puede deducir en 15 minutos. ¡Actualícense ignorantes, actualícense!”, dijo la legisladora.

El posicionamiento de la diputada morenista se dio en medio de la discusión del paquete de reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública, luego que oposición criticó que se envió un documento de 500 páginas con observaciones y no se cumplió el proceso legislativo adecuado.

La extensión del documento y las irregularidades, según el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, no permitió a los diputados leer el texto y analizarlo.

¿En qué consiste la reforma a la Ley de Seguridad Pública?

Entre la variedad de artículos que fueron aprobados ayer en la Cámara Baja, esta reforma busca integrar la normativa para diferencias investigaciones de instituciones policiales bajo la conducción del Ministerio Público, además de establecer la obligación para contar con unidades de investigación certificadas.

Además, en la legislación se mantiene vigente que las instituciones de seguridad puedan tener acceso directo y ‘sin orden judicial’ a bases de datos personales de carácter público y privado: bancarios, biométricos, vehiculares y más.

Este último se sumaba al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que en el último momento fue eliminado. Sin embargo, se mantiene la preocupación por la capacidad de vigilancia sobre la ciudadanía.

La organización R3D aseguró que el paquete de reformas que avanzó a la Cámara de Senadores legaliza la vigilancia por parte de las Fuerzas Armas sin que exista un salvaguardas ni controles para las atribuciones.

“Estas reformas, faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional para procesar y usar información para actividades de inteligencia por “motivos de seguridad nacional”. Además, eliminó el requisito de autorización judicial para que la Guardia Nacional acceda a datos conservados por parte de empresas de telecomunicaciones y la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles”, se lee en un posicionamiento publicado por la organización.