Viaducto Río Piedad cerrado por lluvias: ¿Cuáles son las zonas de CDMX afectadas por encharcamientos?

Las lluvias de esta mañana en CDMX ocasionan inundaciones y encharcamientos en distintas zonas.

Las lluvias intensas ‘despertaron’ a los chilangos este martes 2 de septiembre, por lo que ya hay complicaciones en el transporte público y en distintas vialidades de la CDMX donde se registran encharcamientos.

Ante esta situación, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por lluvias hasta las 9:00 horas en distintas alcaldías.

Dichas precipitaciones ocurren a tan solo un día del regreso a clases, por lo que se prevé que ocasionen caos en la ciudad durante las próximas horas y después del caos desatado por las tormentas intensas del domingo por la tarde.

Por esa razón, se mantiene también el operativo Regreso a Clases Seguro 2025, en los alrededores de distintas escuelas de nivel medio superior, para garantizar la seguridad de estudiantes, personal docente, y padres y madres de familia.

¿Cuáles son las zonas afectadas por las lluvias en CDMX?

Una de las zonas afectadas por las lluvias es el Circuito Interior, en el cruce con Marina Nacional, colonia Tlaxpana, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Ante esa situación, los policías de la subsecretaría de control de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizan labores de vialidad para mejorar la movilidad vehicular en la zona donde ya se registran encharcamientos.

Hay encharcamientos también sobre Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la calle Liverpool, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con la cuenta de Orientación Vial de la SSC.

Como parte de los trabajos del operativo Tlaloque se mantiene cerrada la circulación por encharcamiento en Viaducto Río Piedad en dirección al Poniente y a la altura de Circuito Interior.

Los servicios de emergencia laboran en el lugar, por lo que la alternativa vial es Eje 3 y Eje 4 sur, así como Fray Servando Teresa de Mier.

Los encharcamientos se extienden también sobre Anillo Periférico Sur, a la altura de Hilario Medina, colonia Constitución de 1917, en la alcaldía Iztapalapa.

Lluvias afectan al Metro y transporte público de CDMX

El Metro CDMX opera con marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B, por lo que el avance es lento.

Al respecto, las precipitaciones de esta mañana ocasionaron inundaciones severas en la estación Hangares del Metro, en la zona de la alcaldía Venustiano Carranza hacia la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las complicaciones vehiculares se extienden sobre Paseo de la Reforma al cruce con Eje 1 Norte, por lo que los autos invaden el carril confinado del Metrobús, de acuerdo con información de Nmás.

Durante las primeras horas de este martes, los autobuses del Metrobús incluso detuvieron su marcha en algunas estaciones de la Línea 7.

¿Cuáles son las alcaldías en alerta por lluvias este 2 de septiembre?

La alerta amarilla permanece activa hasta las 9:00 horas en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón.

Azcapotzalco .

. Benito Juárez.

Cuauhtémoc .

. Cuajimalpa.

Gustavo A. Madero .

. Tláhuac.

Tlalpan.

Xochimilco.

Mientras que las demarcaciones donde se activó la alerta naranja por lluvias hasta las 9:00 horas, son: