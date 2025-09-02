‘¿Cuál es tu placa, cerda?’: Exhiben agresión de mujer a policía en CDMX

Una mujer insultó a una policía tras reprobar la prueba de alcoholímetro.

Lo que comenzó como un operativo de rutina del Programa Conduce Sin Alcohol en la Ciudad de México (Alcoholímetro) se convirtió en un episodio viral.

Jesica Moreno Sánchez, apodada en redes sociales como “Lady Cerda”, fue captada mientras lanzaba insultos hacia una policía durante un punto de revisión en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

El incidente ocurrió cuando la conductora de un vehículo color verde dio positivo en el alcoholímetro y su acompañante, visiblemente alterada, lanzó palabras despectivas contra la uniformada, llamándola “cerda” y “puerca”.

El video de la agresión circula en redes sociales, generando debate sobre la violencia verbal y la conducta ciudadana frente a la autoridad.

Policía levanta demanda contra ‘Lady cerda’

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que acompañó a la oficial para presentar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ de la CDMX) y la Comisión para Prevenir la Discriminación (COPRED), con la carpeta abierta por presunta discriminación. La dependencia subrayó que se trabaja de manera coordinada para que se investiguen los hechos.

¿Cuánto podría pagar de multa ‘Lady Cerda’?

En cuanto a las sanciones, aún no se han dado a conocer detalles sobre las multas o medidas que enfrentará la conductora ni su acompañante, pero se recuerda que, en la capital, rebasar los límites permitidos en la prueba del alcoholímetro implica una multa de 6 mil 224 pesos y la reducción de seis puntos en la licencia de conducir.

Lady Racista: otra polémica en la CDMX

El caso de “Lady Cerda” recuerda al incidente de Ximena “N”, conocida como “Lady Racista”, quien también se hizo viral por insultar a una policía.

En aquel caso, la reacción ciudadana y las autoridades se enfocaron en investigar la agresión verbal y determinar las sanciones correspondientes, lo que evidencia cómo ciertos comportamientos frente a la autoridad generan atención inmediata en redes y medios.