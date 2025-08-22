Salvan a hombre de secuestro durante prueba del alcoholímetro; ‘Me interceptaron al salir del trabajo’

En un punto del alcoholímetro en CDMX se detectó que una persona estaba a punto de ser secuestrada.

Policías rescataron a una persona que fue sido secuestrada, luego de que el vehículo en el que sus captores lo llevaban fue retenido para una prueba del Alcoholímetro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que un auto negro fue detenido para realizarle al conductor la prueba de alcoholemia en el cruce de las avenidas Ribera de San Cosme e Insurgentes Norte, en la colonia San Rafael, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Cuando el automóvil se detuvo, el copiloto salió del vehículo y se echó a correr, por lo que comenzó la persecución.

En tanto, uno de los pasajeros que iba en los asientos de atrás fue quien pidió ayuda y contó que cuando salió de su trabajo, dos hombres lo interceptaron, lo agredieron físicamente y lo obligaron a subir al automóvil donde lo llevaban en contra de su voluntad y bajo amenazas.

¿Qué pasó con el hombre rescatado de ser secuestrado?

La víctima fue resguardada por los policías y fue detenido el conductor del vehículo, un hombre de 48 años y también el joven de 19 años que trató de escapar del sitio. Ambos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Anti Secuestro, para determinar su situación legal.

Al Ministerio Público llegó una mujer de 30 años, quien dijo que recibió una llamada telefónica en la que le dijeron que tenían retenido a su primo.

La mujer contó que en la llamada la amenazaron con matar al hombre, por lo que realizó un depósito de dinero a una cuenta que le dieron por mensaje de texto. Dichos datos fueron integrados a una carpeta de investigación que se abrió en la Fiscalía Anti Secuestro en CDMX.

“Seguimos trabajando todos los días para prevenir los delitos de alto impacto, detener a los generadores de violencia y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, publicó Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, en su cuenta de X.

¿Qué es el programa Conduce sin Alcohol?

El programa Conduce sin Alcohol, también conocido como Alcoholímetro, comenzó desde hace más de 20 años en las calles de la CDMX para prevenir accidentes y así evitar que los ciudadanos conduzcan bajo los efectos del alcohol.

Al inicio los puntos de revisión se instalaban durante los fines de semana y también días festivos o vacaciones.

Sin embargo, con el tiempo este tipo de operativo se realiza de forma periódica en la capital del país y en otros estados de la República.

Para este operativo, los agentes de tránsito detienen a conductores de forma aleatoria y les preguntan si tomaron alguna bebida alcohólica.

En caso de responder que sí o detectar aliento alcohólico, se realiza la prueba de alcoholemia por medio de un dispositivo que mide la concentración de alcohol en la sangre al soplar por la boquilla y mostrar el resultado en tan solo unos segundos.

Quienes dan positivo a esta prueba son detenidos y presentados ante un juez cívico, mientras que el vehículo es remitido al corralón.