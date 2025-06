Döring: ‘Pablo Vázquez no tiene peso ni control de la policía’

Casi un mes después del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz aún no hay avances (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Con un récord de 3.9 reportes de desapariciones diarias y 579 homicidios dolosos en lo que va de su gestión, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, “no es referente de nada, no tiene peso ni control de nada” y sólo muestra “una mediocridad y pasividad espeluznantes”, alertó al diputado panista Federico Döring.

Consideró que “el puesto le queda muy grande”, ya que “en el caso de Ximena Guzmán y de José Muñoz el avance hasta hoy es nulo”, por lo que, a 20 días de este crimen, “es increíble la incompetencia”, expresa.

En entrevista con El Financiero, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados y coordinador de los diputados federales panistas capitalinos, mostró sus cifras y explicó que, al corte del 24 de mayo de este año, en homicidios dolosos, el gobierno de Clara Brugada reporta ya 579 en apenas ocho meses, frente a los 6 mil 72 que registró Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno en seis años; Miguel Ángel Mancera reportó 7 mil 336; Marcelo Ebrard, 5 mil 994, y Andrés Manuel López Obrador, 5 mil 462 homicidios.

“Se observa, con gravedad, que el secretario de Seguridad Ciudadana no tiene el control de la Policía, y, para colmo, es un secretario que no tiene peso político, sólo paga los platos rotos de García Harfuch, que al haber sido precandidato y ahora secretario de Seguridad federal, es un referente casi inalcanzable. Pero Pablo Vázquez es un secretario que no es un referente de nada, es sólo un secretario, por decir algo, en el cargo”, expresó.