Bacheo nocturno en CDMX: Estas vialidades cerrarán del 20 al 31 de agosto por obras de reparación

Del 20 al 31 de agosto, 14 vialidades estarán cerradas parcialmente por trabajos de reparación de baches.

Los baches en la Ciudad de México (CDMX) se han convertido en un problema recurrente, especialmente durante la temporada de lluvias. Para abordar esta situación, el gobierno capitalino implementó un programa de reparación que comenzó este miércoles 20 de agosto.

¿Cuáles son las vialidades afectadas y cómo impactará esto en la movilidad de la capital? Aquí te compartimos la lista completa de las calles que estarán cerradas, así como los horarios de bacheo nocturno, para que puedas planear tus traslados con tiempo.

Más de 150 socavones en lo que va de 2025

Los baches son un problema que afecta no solo la movilidad, sino también la seguridad de los conductores y peatones.

Según datos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), en lo que va del año se han registrado 37 socavones en vías primarias y 116 en vías secundarias. En total 153 socavones en la CDMX, 17 por ciento más que los reportados en 2024.

A raíz de esta problemática y de los recientes daños por las lluvias, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que realizarán obras de reparación por las noches para minimizar la afectación al tráfico. La meta es alcanzar mil kilómetros de bacheo en 100 días.

Los trabajos de reparación de baches iniciaron en Eje 3 Oriente el pasado 19 de agosto. (@SOBSECDMX)

Calendario de cierres por reparación de baches en CDMX

El programa de bacheo nocturno abarcará un total de 14 vialidades, con el objetivo de reparar al menos 10 kilómetros de asfalto cada noche. Para que tomes tus precauciones, este es el calendario de cierres programados entre el 20 y el 31 de agosto:

20 de agosto: Avenida Insurgentes

21 de agosto: José Loreto Fabela

22 de agosto: Eje 2 Oriente

23 de agosto: Canal de Apatlaco

24 de agosto: Canal de Tezontle

25 de agosto: Periférico (ambos sentidos)

26 de agosto: Eje 4 Oriente

27 de agosto: Eje 5 Norte

28 de agosto: Eje 1 Sur

29 de agosto: Avenida Paseo de la Reforma

30 de agosto: Avenida Oceanía

31 de agosto: Eje 8 Sur (Ermita Iztapalapa)

Sobse informará en tiempo real sobre las alternativas viales para los automovilistas. (@SOBSECDMX)

Horarios de bacheo nocturno

Las reparaciones se llevarán a cabo en un horario de 22:00 a 05:00 horas, cuando la afluencia vehicular es menor. Lo anterior busca reducir la interrupción del tráfico durante las horas pico.

Para facilitar la movilidad durante el programa de bacheo, se recomienda a los automovilistas utilizar rutas alternas.

Las autoridades señalaron que se proporcionará información en tiempo real a través de las redes sociales de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y el Centro de Orientación Vial. Mantente atento a estas plataformas para conocer las mejores rutas y evitar congestionamientos.

¿Cómo reportar baches en la CDMX?

Si te encuentras con un bache en tu camino, puedes reportarlo al número *0311 o a través de Locatel.

También se recomienda utilizar las redes sociales de la Sobse para hacer llegar tus denuncias y así contribuir a mejorar las condiciones de las calles en la CDMX.