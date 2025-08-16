¿Dónde llueve más en CDMX y Edomex? Mapa de zonas con mayor probabilidad de inundación

Zonas como Nezahualcóyotl y Ecatepec son puntos críticos de inundación en temporada de lluvias. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

¿Dónde llueve más en CDMX y Edomex? Esta pregunta se vuelve crucial cada año durante la temporada de lluvias, cuando las inundaciones se convierten en un problema recurrente que afecta a miles de ciudadanos.

Las intensas lluvias en la Ciudad de México y en el Estado de México son una preocupación cada vez más constante para la población, debido a los desafíos que representan y que son consecuencia de una combinación de factores históricos, sociales, urbanísticos y ambientales.

Durante la temporada de lluvias, que se extiende generalmente de junio a septiembre, las afectaciones llegan a ser tan severas que impactan la infraestructura urbana y el traslado diario de los mexicanos. Según datos de la UNAM, el pasado 2 de junio se registraron entre 50 y 70 milímetros de lluvia en solo 24 horas.

Aquel día, las fuertes precipitaciones provocaron afectaciones viales en diversos puntos de Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, complicando el regreso a casa de miles de personas.

¿Qué zonas de la CDMX y Edomex son más vulnerables a inundaciones?

Afortunadamente ahora, gracias a la tecnología, podemos identificar qué zonas son especialmente vulnerables a inundaciones, esto según un mapa interactivo realizado por investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM, a partir de imágenes de radar del satélite Sentinel-1.

Según el análisis realizado por la universidad, las zonas más afectadas por inundaciones se concentran en el centro-oriente de la ciudad, aunque no son las únicas áreas en riesgo.

Las alcaldías más críticas incluyen:

Cuajimalpa : colonia Zedec Santa Fe

: colonia Zedec Santa Fe Azcapotzalco : Parque Tezozómoc y la zona de la exrefinería 18 de marzo

: Parque Tezozómoc y la zona de la exrefinería 18 de marzo Gustavo A. Madero : Laguna Ticomán y Lindavista

: Laguna Ticomán y Lindavista Miguel Hidalgo : Hipódromo de las Américas y colonia Reforma Social

: Hipódromo de las Américas y colonia Reforma Social Tláhuac: La Ciénega y los alrededores de la estación del metro

En el Estado de México, municipios como Ecatepec, Chalco, Nezahualcóyotl, Texcoco y Tlalnepantla también enfrentan serios riesgos de inundación. Las colonias más vulnerables son:

Ecatepec : Los Laureles y Ejido de Santa María Tulpetlac

: Los Laureles y Ejido de Santa María Tulpetlac Chalco : Culturas de México y Jacalones

: Culturas de México y Jacalones Nezahualcóyotl : Izcalli Nezahualcóyotl y avenida Chimalhuacán

: Izcalli Nezahualcóyotl y avenida Chimalhuacán Texcoco : Santa María Tulantongo y Zaragoza

: Santa María Tulantongo y Zaragoza Tlalnepantla: San Pedro Barrientos y Tequexquinahuac

Vecinos de la colonia Pensador Mexicano limpian calles y casas que resultaron afectados por intensas lluvias de días pasados. (Rogelio Morales Ponce)

¿Cuáles son las vialidades más propensas a inundarse durante las lluvias?

Algunas avenidas, autopistas y carreteras en la Zona Metropolitana del Valle de México también son susceptibles a inundaciones. Durante las lluvias, muchas de estas vialidades se convierten prácticamente en ríos que sumergen vehículos y arrastran a los transeúntes.

Algunas de las avenidas con mayor riesgo de anegaciones son:

Carretera Naucalpan-Ecatepec

Avenida Río de los Remedios

Autopista Urbana Siervo de la Nación

Anillo Periférico Sur

Viaducto Tlalpan

Autopista México-Puebla

Calzada Ignacio Zaragoza

Boulevard Puerto Aéreo

Avenida Gran Canal del Desagüe

¿Por qué se sigue inundando la CDMX y el Edomex?

La problemática de las inundaciones en la CDMX y Edomex no se debe únicamente a las lluvias, sino a una serie de factores históricos, sociales, urbanísticos y ambientales.

Según el Dr. Ángel Emmanuel Zúñiga Tovar de la UNAM, la urbanización sin planeación, la pérdida de áreas verdes y la acumulación de residuos sólidos son causas fundamentales que agravan la situación. Desde la fundación de México-Tenochtitlan en 1325, se han implementado diversas medidas para controlar las inundaciones, pero estas no han sido suficientes.

El crecimiento urbano desmedido, las islas de calor y una deficiente planeación hidráulica son otros factores que contribuyen a la magnitud de las inundaciones. La ciudad se hunde, y el sistema de drenaje se ve sobrepasado por la cantidad de agua y basura que recibe cada año.

El uso de tecnologías avanzadas, como las imágenes de radar del satélite Sentinel-1, ha permitido a los investigadores realizar un mapeo detallado de las áreas potencialmente afectadas.

Este tipo de mapeo no solo ayuda a comprender mejor el impacto de las lluvias, sino que también sirve como referencia para anticipar escenarios futuros y apoyar la toma de decisiones en materia de protección civil. La UNAM espera que esta herramienta ayude a identificar puntos críticos no considerados o no suficientemente atendidos en la planeación urbana.