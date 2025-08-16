¿Dónde llueve más en CDMX y Edomex? Mapa de zonas con mayor probabilidad de inundación

¿Dónde llueve más en CDMX y Edomex? Esta pregunta se vuelve crucial cada año durante la temporada de lluvias, cuando las inundaciones se convierten en un problema recurrente que afecta a miles de ciudadanos.
Las intensas lluvias en la Ciudad de México y en el Estado de México son una preocupación cada vez más constante para la población, debido a los desafíos que representan y que son consecuencia de una combinación de factores históricos, sociales, urbanísticos y ambientales.
Durante la temporada de lluvias, que se extiende generalmente de junio a septiembre, las afectaciones llegan a ser tan severas que impactan la infraestructura urbana y el traslado diario de los mexicanos. Según datos de la UNAM, el pasado 2 de junio se registraron entre 50 y 70 milímetros de lluvia en solo 24 horas.
Aquel día, las fuertes precipitaciones provocaron afectaciones viales en diversos puntos de Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, complicando el regreso a casa de miles de personas.
¿Qué zonas de la CDMX y Edomex son más vulnerables a inundaciones?
Afortunadamente ahora, gracias a la tecnología, podemos identificar qué zonas son especialmente vulnerables a inundaciones, esto según un mapa interactivo realizado por investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM, a partir de imágenes de radar del satélite Sentinel-1.
Según el análisis realizado por la universidad, las zonas más afectadas por inundaciones se concentran en el centro-oriente de la ciudad, aunque no son las únicas áreas en riesgo.
Las alcaldías más críticas incluyen:
- Cuajimalpa: colonia Zedec Santa Fe
- Azcapotzalco: Parque Tezozómoc y la zona de la exrefinería 18 de marzo
- Gustavo A. Madero: Laguna Ticomán y Lindavista
- Miguel Hidalgo: Hipódromo de las Américas y colonia Reforma Social
- Tláhuac: La Ciénega y los alrededores de la estación del metro
En el Estado de México, municipios como Ecatepec, Chalco, Nezahualcóyotl, Texcoco y Tlalnepantla también enfrentan serios riesgos de inundación. Las colonias más vulnerables son:
- Ecatepec: Los Laureles y Ejido de Santa María Tulpetlac
- Chalco: Culturas de México y Jacalones
- Nezahualcóyotl: Izcalli Nezahualcóyotl y avenida Chimalhuacán
- Texcoco: Santa María Tulantongo y Zaragoza
- Tlalnepantla: San Pedro Barrientos y Tequexquinahuac
¿Cuáles son las vialidades más propensas a inundarse durante las lluvias?
Algunas avenidas, autopistas y carreteras en la Zona Metropolitana del Valle de México también son susceptibles a inundaciones. Durante las lluvias, muchas de estas vialidades se convierten prácticamente en ríos que sumergen vehículos y arrastran a los transeúntes.
Algunas de las avenidas con mayor riesgo de anegaciones son:
- Carretera Naucalpan-Ecatepec
- Avenida Río de los Remedios
- Autopista Urbana Siervo de la Nación
- Anillo Periférico Sur
- Viaducto Tlalpan
- Autopista México-Puebla
- Calzada Ignacio Zaragoza
- Boulevard Puerto Aéreo
- Avenida Gran Canal del Desagüe
¿Por qué se sigue inundando la CDMX y el Edomex?
La problemática de las inundaciones en la CDMX y Edomex no se debe únicamente a las lluvias, sino a una serie de factores históricos, sociales, urbanísticos y ambientales.
Según el Dr. Ángel Emmanuel Zúñiga Tovar de la UNAM, la urbanización sin planeación, la pérdida de áreas verdes y la acumulación de residuos sólidos son causas fundamentales que agravan la situación. Desde la fundación de México-Tenochtitlan en 1325, se han implementado diversas medidas para controlar las inundaciones, pero estas no han sido suficientes.
El crecimiento urbano desmedido, las islas de calor y una deficiente planeación hidráulica son otros factores que contribuyen a la magnitud de las inundaciones. La ciudad se hunde, y el sistema de drenaje se ve sobrepasado por la cantidad de agua y basura que recibe cada año.
El uso de tecnologías avanzadas, como las imágenes de radar del satélite Sentinel-1, ha permitido a los investigadores realizar un mapeo detallado de las áreas potencialmente afectadas.
Este tipo de mapeo no solo ayuda a comprender mejor el impacto de las lluvias, sino que también sirve como referencia para anticipar escenarios futuros y apoyar la toma de decisiones en materia de protección civil. La UNAM espera que esta herramienta ayude a identificar puntos críticos no considerados o no suficientemente atendidos en la planeación urbana.