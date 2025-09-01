Prohibido el paso: ¿Por qué habrá cierre vial en Viaducto Miguel Alemán la noche de este 1 de septiembre?

El cierre de Viaducto se realizará para tapar los baches que hay en una de las vías más transitadas de CDMX.

Atención automovilistas. ¿Adiós a los baches en CDMX? Autoridades de la Ciudad de México informaron sobre el cierre de Viaducto Miguel Alemán como parte del programa Bachetón.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de la Ciudad de México, el cierre de Viaducto se llevará a cabo desde las 22:00 horas de este lunes 1 de septiembre, hasta las 5:00 horas del martes 2 de septiembre.

Consulta los tramos afectados por el cierre en Viaducto, así como las alternativas viales para que no te agarre un embotellamiento.

¿Por qué cerrarán Viaducto la noche del 1 de septiembre?

La SOBSE anunció este 1 de septiembre el cierre total a la circulación en el Viaducto Río de la Piedad y el Pte. Miguel Alemán.

El motivo es el programa de Bacheo Programado Nocturno, con el cual se busca mejorar el estado del pavimento en una de las vialidades más transitadas de la capital.

El cierre de Viaducto se realiza para que se puedan tapar los baches que hay en esa vialidad. (SOBSE)

De acuerdo con la SOBSE, el cierre en Viaducto será en el tramo que va de Calzada Ignacio Zaragoza hasta Av. Insurgentes, en dirección al poniente de CDMX.

El horario de trabajos será de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana, por lo que autoridades capitalinas sugieren a automovilistas anticipar sus traslados o utilizar rutas alternas.

Alternativas viales para evitar el cierre de Viaducto

En conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX, que encabeza Pablo Vázquez, la SOBSE dio a conocer las rutas alternas al cierre de Viaducto.

Las rutas alternas son:

Eje 3 Sur (Fray Servando Teresa de Mier – José María Izazaga)

(Fray Servando Teresa de Mier – José María Izazaga) Eje 5 Sur

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

Estas opciones permitirán rodear la zona de obras y llegar a destino sin quedar atorados en el tráfico.

Estas son las rutas alternas para evitar el cierre de Viaducto desde Calzada Ignacio Zaragoza hasta Insurgentes. (SOBSE)

¿Qué automovilistas serán los más afectados?

Este cierre afectará principalmente a quienes usan el Viaducto como vía rápida para cruzar la ciudad durante la noche, sobre todo quienes se desplazan del oriente al poniente.

Aunque el horario busca minimizar molestias, se prevé que algunos automovilistas habituales sí se vean afectados en sus tiempos de traslado.

Recomendaciones para automovilistas

Planear el viaje con antelación.

Considerar al menos 20 minutos extra en traslados nocturnos.

en traslados nocturnos. Usar apps de navegación como Waze o Google Maps para ubicar el tráfico en tiempo real.

Evitar circular por la zona cerrada para no quedar varado.

¿Cuándo reabrirá el Viaducto?

La vialidad se reabrirá la mañana del lunes 2 de septiembre a las 5:00 horas, justo para el arranque de la jornada laboral. Autoridades reiteran que se trata de un cierre temporal por mantenimiento y no de una obra a largo plazo.